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民眾黨2026年地方大選布局，現任新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠今日首度鬆口，強調竹北市是全台最年輕、密度最高的戰區，民眾黨絕對會推出最強人選，他也正努力讓自己成為「最適合的人選」。邱臣遠表示，憑藉過去在國會的立法實務，以及在新竹市政府代理市長、副市長的行政歷練，他有絕對信心能為竹北帶來不同以往的城市治理品質。「竹北親子冒險日」活動，邱臣遠邀請台北市議員「學姊」黃瀞瑩助陣，黃瀞瑩回憶過去在士林北投選區時，邱臣遠就多次給予支持，兩人更曾合作處理多項選民服務。黃瀞瑩盛讚邱臣遠具備完整的實務經驗，是推動城市進步的優秀人選，希望能將這股力量推薦給更多竹北的年輕家庭，共同關注交通、教育與托育等核心議題。針對黨內競爭與職務爭議，同樣有意爭取竹北市長提名的新竹縣議員林碩彥，先前喊話邱臣遠若要參選，應辭去黨部主委以示公正。對此，邱臣遠回應表示，黨內徵召機制正在進行，目前首要任務是收集地方民意並展現個人優勢，他尊重黨中央的評估與安排，認為黨內有更多人願意投入地方服務是好事，身為主委，他會致力於整合大新竹戰區，組建最強團隊以銜接高虹安市長的政績。