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▲柔伊克拉維茲（左）和泰勒絲（右）原本交情不錯，後來她跟泰勒絲的舊愛哈利史泰爾斯打得火熱，曾傳兩人交情變調。（圖／摘自 IG@zoeisabellakravitz）

▲柔伊克拉維茲（左）和哈利史泰爾斯(右）一起上街，她手上的戒指引發外界對於他們已經訂婚的揣測。（圖／摘自 IG@pagesix)

▲哈利史泰爾斯是「一世代」成員中，公認單飛最成功，更是一堆女星搶著要的對象。（圖／美聯社／達志影像）

即將要嫁為人婦的泰勒絲，碰到有些尷尬的場面，她的好友、在《蝙蝠俠》中飾演貓女的柔伊克拉維茲，傳已和「一世代」（One Direction)哈利史泰爾斯訂婚，而哈利曾經跟她交往，她也曾為他寫了首語帶玄機的分手歌，現在柔伊居然與哈利打得火熱，早先有人稱她為此感到不開心，和柔伊的姐妹情急速冷卻，連婚禮也不打算邀柔伊到場，可是《時人》引述泰勒絲身旁的消息來源表示，柔伊已經接到邀請，與泰勒絲的友情並未破裂。好姐妹變成前男友的未婚妻，這種戲劇化發展如果在現實生活中，並不見得有多少人會開心，況且泰勒絲曾經為了哈利史泰爾斯寫過分手歌，歌詞還暗示自己被劈腿，剛好符合外界對於他們分手理由的說法，理論上這兩個人就算不撕破臉、至少也不太可能再有往來。但泰勒絲據稱與哈利還保持不差的關係，所以柔伊克拉維茲與哈利交往、甚至被推測已經訂婚，對泰勒絲並沒有想像中那麼大的困擾，她也不會從此斷絕與柔伊的交流，更願意邀柔伊來自己的婚禮。許多女性心裡有所謂的「好閨密守則」，其中一條就是姐妹的前男友不能碰，柔伊明顯觸犯了這個規則，就算泰勒絲本人不在意，她的廣大粉絲們仍認為柔伊很沒江湖道義，一直鼓吹她應該放掉這個損友。而泰勒絲與柔伊其實是在疫情期間才變成朋友，那時柔伊待在倫敦拍《蝙蝠俠》，泰勒絲則和英國演員喬歐文還在交往，兩人在異鄉反而有很多相處的時間，越走越近，柔伊還曾表示泰勒絲是自己的倫敦生活中很重要的部分。不過在愛情面前，某些守則也就被丟到腦後。哈利史泰爾斯本來就是「一世代」中最受女性歡迎的萬人迷，歐美娛樂界一堆女星都曾把他當成目標，柔伊會為了他連姐妹之間的戒律都不管，也不太讓人意外。歐美媒體稱她和哈利十指緊扣逛大街，還被拍到甜蜜擁吻，她手上露出的戒指應該就是訂婚戒。消息人士稱柔伊視哈利為「靈魂伴侶」，哈利也很願意為她付出，彼此的感情還如膠似漆。對於是否真的訂婚，兩人至今尚未證實。雖然貴為樂壇當紅女王，泰勒絲很喜歡號召姐妹好友們同樂，她的婚禮也不可能不邀請最重視的一些朋友出席，柔伊克拉維茲已經受邀，其他還有哪些人會出現？各方都在拭目以待。至於柔伊敢不敢把未婚夫哈利也帶去，屆時泰勒絲是否又會有出人預料的情緒反應，一切只能拭目以待。