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115學年度四技二專統一入學測驗今（26）日進入第2天考試，上午舉行第1、2節測驗，分別為「專業科目（二）」及「數學」。技專校院入學測驗中心表示，到考率穩定，中午前無通報突發傷病考生，其中「專業科目（二）」缺考人數為3405人，缺考率為6.8%；「數學」科缺考人數為3969人，缺考率為6.03%。根據統計，「專業科目（二）」應考人數為50072人，缺考人數為3405人，缺考率為6.8%，較去年減少9人，減幅約0.02%；「數學」科應考人數為65802人，缺考人數為3969人，缺考率為6.03%，較去年度減少139人，減幅約0.21%。此外，二技考試也在今日展開首日考試，上午進行第1節「國文」與第2節「英文」兩科測驗，應考人數為5766人，「國文」科缺考人數為355人，缺考率為6.16%，較去年減少4人，減幅約0.06%；「英文」科缺考人數為352人，缺考率為6.1％，較去年減少4人，減幅約0.06%。技專校院入學測驗中心表示，截至中午截稿前，今日四技二專無通報突發傷病考生，累計兩日共6人，已啟用備用試場6間，妥善因應應試需求；二技方面亦無通報突發傷病，皆已順利完成應試。下午場考試將於1時30分舉行，技專校院入學測驗中心也提醒考生，應考前請勿攜帶違規物品，務必關閉手機並置於臨時置物區，並依試務人員指示及規定時間參與應試，以維持良好的試場秩序。