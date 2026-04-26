台灣各縣市老街商圈人潮出現洗牌效應！根據交通部觀光署最新統計資料，2026 年 1 至 2 月全台觀光人次最多的老街商圈由「鹿港老街」暫居冠軍，短短兩個月狂吸 490 萬人次，再度創下新紀錄，持續穩坐「最強老街」寶座。此外，九份老街也強勢登頂第二名，成為緊追鹿港的強力競爭對手。
鹿港老街穩住冠軍！2個月狂吸490萬人刷新紀錄
據觀光署所公布的「遊憩景點人數統計」最新資料顯示，全台灣知名的老街區類別當中，2026 年 1 至 2 月訪客數最多的前 5 大老街依序為「鹿港老街及周邊地區」、「瑞芳風景特定區（九份老街）」及「斗六太平老街及周邊地區」；第四名為「淡水金色水岸及周邊地區」，大溪老街則跌落至第 6 名。
2026年台灣老街觀光人次排行（統計期間：2026年1至2月）
第 1 名：鹿港老街及周邊地區，490 萬 6308 人次。
第 2 名：瑞芳風景特定區（九份老街），376 萬 9615 人次。
第 3 名：斗六太平老街及周邊地區，246 萬 4477 人次。
第 4 名：淡水金色水岸及周邊地區（淡水老街），246 萬 0946 人次。
第 5 名：旗山老街，181 萬 4561 人次。
第 6 名：大溪老城區（大溪老街），116 萬 1970 人次。
第 7 名：鶯歌老街，61 萬 0869 人次。
第 8 名：新化老街，39 萬 0503 人次。
第 9 名：三峽老街，33 萬 8275 人次。
第 10 名：內灣老街，32 萬 3743 人次。
事實上，鹿港老街在 2025 年 1 至 2 月同期就吸引了 431 萬人次，到了 2026 年又刷新了自己的紀錄，2 個月內狂吸 490 萬人次，持續堆高最強老街的門檻，幾乎提前預約了 2026 最強景點的稱號。
九份老街復甦了！紅燈籠祭登上國際視野
位於新北市瑞芳山區的九份老街，即便有交通距離的劣勢，但依舊在 2 個月內吸引超過 376 萬人次到訪，無疑是國際旅客最愛的景點之一。
此外，2025 年舉辦的「九份紅燈籠祭」，也在當年 4 月份榮獲「2025 美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）—文化活動類（Cultural Event）金獎」，持續讓這項活動的國際知名度水漲船高。
黑馬景點來了！太平老街燈海節太美
太平老街位於雲林縣斗六市的太平路上，全長約 600 公尺。從古至今，太平路一直是斗六的主要商店街與通往南北鄉村的聯絡道路。老街上的樓房建築以巴洛克式風格為主體，擁有超過 90 年的歷史，完整呈現了百年來台灣的建築發展史。來一趟老街，不論是欣賞歷史建築或是品嚐美食小吃，都能徹底感受到台灣早期濃濃的傳統特色與風味。
近年來，每年太平老街都會舉辦斗六燈海節，超過萬盞燈籠在老街上空點亮，景色絕美。2026 年更有全長 550 公尺的太平老街掛滿燈籠，如此迷人的魅力也讓太平老街首度列入統計，就一舉空降最強老街第三名。
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據觀光署所公布的「遊憩景點人數統計」最新資料顯示，全台灣知名的老街區類別當中，2026 年 1 至 2 月訪客數最多的前 5 大老街依序為「鹿港老街及周邊地區」、「瑞芳風景特定區（九份老街）」及「斗六太平老街及周邊地區」；第四名為「淡水金色水岸及周邊地區」，大溪老街則跌落至第 6 名。
2026年台灣老街觀光人次排行（統計期間：2026年1至2月）
第 1 名：鹿港老街及周邊地區，490 萬 6308 人次。
第 2 名：瑞芳風景特定區（九份老街），376 萬 9615 人次。
第 3 名：斗六太平老街及周邊地區，246 萬 4477 人次。
第 4 名：淡水金色水岸及周邊地區（淡水老街），246 萬 0946 人次。
第 5 名：旗山老街，181 萬 4561 人次。
第 6 名：大溪老城區（大溪老街），116 萬 1970 人次。
第 7 名：鶯歌老街，61 萬 0869 人次。
第 8 名：新化老街，39 萬 0503 人次。
第 9 名：三峽老街，33 萬 8275 人次。
第 10 名：內灣老街，32 萬 3743 人次。
九份老街復甦了！紅燈籠祭登上國際視野
位於新北市瑞芳山區的九份老街，即便有交通距離的劣勢，但依舊在 2 個月內吸引超過 376 萬人次到訪，無疑是國際旅客最愛的景點之一。
此外，2025 年舉辦的「九份紅燈籠祭」，也在當年 4 月份榮獲「2025 美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）—文化活動類（Cultural Event）金獎」，持續讓這項活動的國際知名度水漲船高。
太平老街位於雲林縣斗六市的太平路上，全長約 600 公尺。從古至今，太平路一直是斗六的主要商店街與通往南北鄉村的聯絡道路。老街上的樓房建築以巴洛克式風格為主體，擁有超過 90 年的歷史，完整呈現了百年來台灣的建築發展史。來一趟老街，不論是欣賞歷史建築或是品嚐美食小吃，都能徹底感受到台灣早期濃濃的傳統特色與風味。