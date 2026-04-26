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▲2026 年 1 至 2 月全台觀光人次最多的老街商圈由「鹿港老街」暫居冠軍。（圖／彰化旅遊資訊網tourism.chcg.gov.tw）

鹿港老街穩住冠軍！2個月狂吸490萬人刷新紀錄

2026年台灣老街觀光人次排行（統計期間：2026年1至2月）

▲台灣各縣市老街商圈人潮出現洗牌效應，除了冠軍鹿港老街之外，後續名次都出現動盪，大溪老街、旗山老街名次都比去年稍微往後。（圖／Gemini）

九份老街復甦了！紅燈籠祭登上國際視野

▲「九份紅燈籠祭」也在今年榮獲美國繆思創意獎。（圖／新北市政府）

黑馬景點來了！太平老街燈海節太美

▲太平老街2026首度列入統計，就一舉空降最強老街第三名。（圖／雲林縣政府）

台灣各縣市老街商圈人潮出現洗牌效應！根據交通部觀光署最新統計資料，2026 年 1 至 2 月全台觀光人次最多的老街商圈由「鹿港老街」暫居冠軍，短短兩個月狂吸 490 萬人次，再度創下新紀錄，持續穩坐「最強老街」寶座。此外，九份老街也強勢登頂第二名，成為緊追鹿港的強力競爭對手。據觀光署所公布的「遊憩景點人數統計」最新資料顯示，全台灣知名的老街區類別當中，2026 年 1 至 2 月訪客數最多的前 5 大老街依序為「鹿港老街及周邊地區」、「瑞芳風景特定區（九份老街）」及「斗六太平老街及周邊地區」；第四名為「淡水金色水岸及周邊地區」，大溪老街則跌落至第 6 名。事實上，鹿港老街在 2025 年 1 至 2 月同期就吸引了 431 萬人次，到了 2026 年又刷新了自己的紀錄，2 個月內狂吸 490 萬人次，持續堆高最強老街的門檻，幾乎提前預約了 2026 最強景點的稱號。位於新北市瑞芳山區的九份老街，即便有交通距離的劣勢，但依舊在 2 個月內吸引超過 376 萬人次到訪，無疑是國際旅客最愛的景點之一。此外，2025 年舉辦的「九份紅燈籠祭」，也在當年 4 月份榮獲「2025 美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）—文化活動類（Cultural Event）金獎」，持續讓這項活動的國際知名度水漲船高。太平老街位於雲林縣斗六市的太平路上，全長約 600 公尺。從古至今，太平路一直是斗六的主要商店街與通往南北鄉村的聯絡道路。老街上的樓房建築以巴洛克式風格為主體，擁有超過 90 年的歷史，完整呈現了百年來台灣的建築發展史。來一趟老街，不論是欣賞歷史建築或是品嚐美食小吃，都能徹底感受到台灣早期濃濃的傳統特色與風味。近年來，每年太平老街都會舉辦斗六燈海節，超過萬盞燈籠在老街上空點亮，景色絕美。2026 年更有全長 550 公尺的太平老街掛滿燈籠，如此迷人的魅力也讓太平老街首度列入統計，就一舉空降最強老街第三名。