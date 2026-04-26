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台中市長盧秀燕今（26）特別南下與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框造勢，受訪時強調自己常在講，城市就像是一個家庭，市民就是家人，那當市長的人如果有媽媽心的話，就會把市民當家人對待，而柯志恩就是這樣的政治人物，就算過去沒有那麼順利，但想要撐起這個家的精神讓人感動，所以拜託高雄的好朋友給她機會，「讓這位媽媽能夠來好好服務這個城市」。盧秀燕今日特別南下同框柯志恩，受訪時表示，柯志恩是自己的好姐妹，而從政30年來，柯是她看過非常優質的政治人物。自己也常在講，城市就像一個家庭，市民就是家人。當市長的人如果有媽媽心的話，就會把市民當家人對待，而柯志恩就是這樣的政治人物。盧秀燕再三疾呼請高雄人給予機會，柯志恩對高雄一往情深，在地經營非常非常久，大家有看到她的誠意，雖然過去沒順利，但是這位媽媽沒有因此意志消沈，還是想要撐起這個家。這樣的精神讓人非常感動，拜託高雄的好朋友給她機會，「讓這位媽媽能夠來好好服務這個城市」。