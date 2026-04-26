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115學年度四技二專統一入學測驗今（26）日第2天，全國教師工會總聯合會分析，這次數學試題貼近生活經驗，數字簡化，平易近人，計算量精簡，各章節出題平均，難度中偏易，著重基本觀念計算、實用導向的數學，佈題題型覆蓋面廣，具鑑別度，像是IG追蹤人數來評估統計量、影音平台影片觀看數探討數學期望值、堰塞湖蓄水量與面積做結合、人工智慧的估算值、將指數函數的倍數比較結合飲料保存的食安問題等，難易度與去年相比，預估分數可能上升。在數學A部分，全教會統測評論數學科教師群指出，試題貼近生活經驗，數字簡化，平易近人，預估分數可能上升，其中時事題如第13題提到影音平台發布影片的觀看數來探討數學期望值；創新題如第22題提到IG追蹤人數來評估統計量問題；跨科目、單元題部，如第25題提到聲音音量(分貝)與聲音強度的關係，為對數log在物理學上的最佳應用。在實作與素養試題部分，第1題提到「最受同學歡迎的飲料」，參考銷售量來決定要喝甚麼？第10題提到「搭乘不同車次的總車資大於10000」，利用不等式來決定最佳效益。第11題提到「手機密碼的選擇」，結合重複排列的概念設計手機密碼。第15題資產折舊計算，以汽車新車價格與每年固定折舊率（88%）為題，將等比數列的概念完美融入財務金融與資產計算的生活實務中。第23題日常穿搭邏輯：將排列組合中的加法與乘法原理，應用於「特定衣物只能搭配特定褲子」的日常穿搭情境，題目生活化且具備邏輯思考趣味。至於數學B，計算量精簡，各章節出題平均，難度中偏易，與去年相比，預估分數可能上升。試題特色時事題如第24題提到人工智慧的估算值，為商業投資領域常見的估算，創新題如第25題為圓方程式的標準式與一般式的混合題型，而跨科目、單元題如第24題提到的投資估算法「俗稱72法則」，為跨商業概論的題型。在實作與素養試題部分，第15題是將指數函數的倍數比較結合飲料保存的食安問題，非直接考指數，而是考比值。第16題的出生人數折線圖及出生人數統計值表，是典型的「資料判讀」與「統計觀念」的綜合題，考點不難，考驗學生閱讀理解及看圖表的能力。在數學Ｃ命題部分，著重基本觀念計算、實用導向的數學，佈題題型覆蓋面廣，具鑑別度，與去年相比，預估分數可能略為上升。試題特色時事題如第20題提到堰塞湖蓄水量與面積做結合，第4題提到平均薪資範圍與絕對值不等式做結合，而創新題如第17題提到監控半徑與老鼠路徑判斷為圓與直線的結合。實作與素養試題，如第4、11、13、17、19、20、23、24題提到經濟、社群、比賽、監控、鏡面反射、堰塞湖、戰爭、密室逃脫等多元素養題型。第19題中提到「不幸」，與整題題意並無顯著相關，未來可以更加注意。部分題型相同度過高，如第14、20題，皆為由邊角關係求三角形面積；第21、25題，皆屬於正餘弦疊合計算；第6、22題，在於計算極限值。