陸劇《蜜語紀》在4月13日開播，51歲鍾漢良與41歲朱珠組成熟齡CP，上演更貼近現實的成人間愛情故事，開播後討論度不斷升高。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理《蜜語紀》懶人包，讓各位讀者劇情、角色、收看平台、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《蜜語紀》劇情簡介
《蜜語紀》角色介紹
《蜜語紀》收看平台
《蜜語紀》4大亮點
《蜜語紀》劇情簡介
《蜜語紀》劇情講述女主角許蜜語（朱珠 飾）在結婚10週年紀念日當天，撞見丈夫背叛，不僅看清了自己在婚姻中的卑微與迷失，隨後更面臨身分與經濟上的墜落。為了生存，曾是「豪門太太」的她選擇拋開尊嚴，回到起點「浦榮飯店」，從最基層的「客房保潔」做起。在飯店工作的過程中，她不僅要面對前夫與第三者在飯店舉辦宴席的羞辱，還要應對家人冷漠的剝削以及職場刁難。
與此同時，飯店新任總經理紀封（鍾漢良 飾）上任。他表面冷靜理性，其實是在整頓內部亂象，帶領浦榮飯店走向正軌。兩人從最初的上下級關係，逐漸在職場的風雨中互相了解、產生情愫，許蜜語也以堅韌個性逆襲，最終實現自我救贖，重新掌控人生。
《蜜語紀》角色介紹
許蜜語（朱珠 飾）
朱珠飾演原本是人人稱羨的豪門全職太太許蜜語，在結婚10週年紀念日當天，發現丈夫背叛，最終選擇淨身出戶。然而，她沒有被現實擊垮，憑藉著不服輸的韌性與曾有的專業積累，從保潔員一路過關斬將，逆襲成為銷售菁英，並重塑了自我價值。
紀封（鍾漢良 飾）
鍾漢良飾演行業公認的金牌經理人紀封，他對於工作專業、冷靜且嚴謹，空降飯店是為了挽救面臨困境的業績。但其實他的個性外冷內熱，不同於職場上的雷厲風行，私下流露出一種「職場牛馬」的疲憊與真實感。他與許蜜語從最初的職場立場衝突，到最後互相救贖，形成了一段勢均力敵的成熟愛情。
魯貞貞（李夢 飾）
李夢飾演破壞許蜜語婚姻的第三者魯貞貞，表面看似溫柔無辜，實則城府極深。她不僅破壞了許蜜語的家庭，隨後更在飯店職場中多次刁難，是許蜜語逆襲之路上的最大阻礙與對手。
《蜜語紀》收看平台
《蜜語紀》線上收看平台為愛奇藝國際版（iQIYI）、騰訊視頻、WeTV，電視頻道則可在東方衛視收看，全集共38集。
《蜜語紀》4大亮點
鍾漢良上演成人愛情 與朱珠在低谷中相遇
鍾漢良與朱珠飾演的熟齡CP，展現了成人世界中理智與感性交織的愛情，男女主角從價值觀碰撞到在低谷中彼此支撐。他們不是因為孤單而在一起，而是因為在人生最低谷時，看到了對方的專業與掙扎，從最初的職場立場對立，到後期成為戰友，發展出克制又深沈的感情。
豪門墜落到底層 探討女性離婚的現實與偏見
劇集描述了女主角許蜜語從豪門太太，在撞見丈夫背叛後，決定離婚，並從底層重新開始。期間她也面臨不少社會對離婚的偏見，不少人都嘲諷她「沒了男人就活不下去」，暗指她失去經濟來源，展現了女性離婚後的現實。
不靠男主角救贖 她重回底層逆轉人生
許蜜語在遭遇丈夫背叛後，毅然決然選擇淨身出戶，並從底層的保潔員開始做起。她憑藉過去在高端社交圈累積的見識，比一般飯店員工更能精準抓到「頂層客戶」的心理需求。她懂得高端服務的細節，這使她在處理棘手的客戶糾紛時，展現出驚人的靈活性與專業度，並一路走到銷售菁英，成功逆轉人生。
《蜜語紀》不演甜蜜愛情 大吐愛情毒雞湯
劇中以「在這個世界上，沒有什麼愛情是離了誰就活不下去的，只有離了生存能力，你才真的會死」、「愛情，不會是我人生的解藥」、「破繭新生不為成蝶，只為成為自己。」等毒雞湯金句，道盡了現實生活中的無奈，被大讚是人間清醒。
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《蜜語紀》劇情簡介
《蜜語紀》角色介紹
《蜜語紀》收看平台
《蜜語紀》4大亮點
《蜜語紀》劇情簡介
《蜜語紀》劇情講述女主角許蜜語（朱珠 飾）在結婚10週年紀念日當天，撞見丈夫背叛，不僅看清了自己在婚姻中的卑微與迷失，隨後更面臨身分與經濟上的墜落。為了生存，曾是「豪門太太」的她選擇拋開尊嚴，回到起點「浦榮飯店」，從最基層的「客房保潔」做起。在飯店工作的過程中，她不僅要面對前夫與第三者在飯店舉辦宴席的羞辱，還要應對家人冷漠的剝削以及職場刁難。
與此同時，飯店新任總經理紀封（鍾漢良 飾）上任。他表面冷靜理性，其實是在整頓內部亂象，帶領浦榮飯店走向正軌。兩人從最初的上下級關係，逐漸在職場的風雨中互相了解、產生情愫，許蜜語也以堅韌個性逆襲，最終實現自我救贖，重新掌控人生。
《蜜語紀》角色介紹
許蜜語（朱珠 飾）
朱珠飾演原本是人人稱羨的豪門全職太太許蜜語，在結婚10週年紀念日當天，發現丈夫背叛，最終選擇淨身出戶。然而，她沒有被現實擊垮，憑藉著不服輸的韌性與曾有的專業積累，從保潔員一路過關斬將，逆襲成為銷售菁英，並重塑了自我價值。
紀封（鍾漢良 飾）
鍾漢良飾演行業公認的金牌經理人紀封，他對於工作專業、冷靜且嚴謹，空降飯店是為了挽救面臨困境的業績。但其實他的個性外冷內熱，不同於職場上的雷厲風行，私下流露出一種「職場牛馬」的疲憊與真實感。他與許蜜語從最初的職場立場衝突，到最後互相救贖，形成了一段勢均力敵的成熟愛情。
魯貞貞（李夢 飾）
李夢飾演破壞許蜜語婚姻的第三者魯貞貞，表面看似溫柔無辜，實則城府極深。她不僅破壞了許蜜語的家庭，隨後更在飯店職場中多次刁難，是許蜜語逆襲之路上的最大阻礙與對手。
《蜜語紀》線上收看平台為愛奇藝國際版（iQIYI）、騰訊視頻、WeTV，電視頻道則可在東方衛視收看，全集共38集。
《蜜語紀》4大亮點
鍾漢良上演成人愛情 與朱珠在低谷中相遇
鍾漢良與朱珠飾演的熟齡CP，展現了成人世界中理智與感性交織的愛情，男女主角從價值觀碰撞到在低谷中彼此支撐。他們不是因為孤單而在一起，而是因為在人生最低谷時，看到了對方的專業與掙扎，從最初的職場立場對立，到後期成為戰友，發展出克制又深沈的感情。
豪門墜落到底層 探討女性離婚的現實與偏見
劇集描述了女主角許蜜語從豪門太太，在撞見丈夫背叛後，決定離婚，並從底層重新開始。期間她也面臨不少社會對離婚的偏見，不少人都嘲諷她「沒了男人就活不下去」，暗指她失去經濟來源，展現了女性離婚後的現實。
不靠男主角救贖 她重回底層逆轉人生
許蜜語在遭遇丈夫背叛後，毅然決然選擇淨身出戶，並從底層的保潔員開始做起。她憑藉過去在高端社交圈累積的見識，比一般飯店員工更能精準抓到「頂層客戶」的心理需求。她懂得高端服務的細節，這使她在處理棘手的客戶糾紛時，展現出驚人的靈活性與專業度，並一路走到銷售菁英，成功逆轉人生。
《蜜語紀》不演甜蜜愛情 大吐愛情毒雞湯
劇中以「在這個世界上，沒有什麼愛情是離了誰就活不下去的，只有離了生存能力，你才真的會死」、「愛情，不會是我人生的解藥」、「破繭新生不為成蝶，只為成為自己。」等毒雞湯金句，道盡了現實生活中的無奈，被大讚是人間清醒。