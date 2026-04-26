2026年5月1日勞動節納入行事曆成全國國定假日，包括學生、老師、公務員都有放假！周五當天串連周末假日成三天連假，春水堂表示，適逢43生日慶，南投新地標「春秋山林」足浴買一送一，餐飲9折優惠；六福村表示，出示《決勝時刻Ｍ》手機畫面享699元現場購票優惠；小人國5月母親節2人門票520元還有皮克敏優惠。
春水堂：「春秋山林」足浴買一送一！餐飲、商品9折
春水堂表示，43生日慶以「花藝美學」為主題攜手日本花藝設計plantica，為日常融入花藝美學。迎接勞動節5月1日至6月30日，造訪南投五感園區「春秋山林」，可體驗「花開優惠」遊園集章優惠活動。
園區指定地點可疊色印章DIY自己的plantica聯名卡片，還可享有「快哉亭」足浴體驗買一送一、「秋山大雅」餐飲及商品9折、「山系製販所」輕食組合85折等優惠。
春秋山林的「快哉亭」以天地為背、山林為伴，雙腳接受溫潤足湯的療癒呵護同時，還能品飲養生茶湯。「秋山大雅」茶館則結合新式壺泡茶及藝文展覽空間。
春水堂「春秋山林」資訊
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路30之16號
電話：04-9246-2667
時間：周三至周日10:50～19:00
六福村：《決勝時刻Ｍ》專屬優惠門票699元！
六福村表示，聯手《決勝時刻Ｍ》推出限時專屬活動，即日起至5月31日，現場購票時出示遊戲畫面，即享門票優惠699元（原價1400元）。參與社群留言還有機會把「決勝時刻M盲盒娃娃」帶回家（款式隨機，有艾本、幽靈、吉田凜3款）。
六福村主題遊樂園 資訊
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
時間：周一至周五9:30-17:00、周六日9:00-17:00
小人國：勞動節、母親節三大優惠！
溫馨五月，小人國從勞動節到母親節三大優惠搶先看：
◾️媽媽咪呀520：18歲以上女性＋12歲以下孩童，同時入園「2人優惠520元」票價（原價1900元）
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/24、5/31
◾️媽呀！粉可愛：穿粉紅上衣（80%以上）入園，本人門票489元優惠（原價1050元）
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31
◾️媽呀！走起來：出示皮克敏PikminBloom遊戲動態畫面，入園優惠498元（原價1050元），每台畫面最多可購1張優惠票；當日閉園前至售票處服務台，出示步數達10000步，可獲得小人國精美好禮。
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31
提醒大家，各項優惠皆須於「購票前」主動出示並完成資格驗證，離櫃入園後恕不受理；每人每次限擇一優惠使用，優惠不併用；年齡以證件認定（如健保卡／身分證）；遊戲畫面須出示本人之Pikmin Bloom。
小人國主題樂園 資訊
地址：桃園市龍潭區高原路891號
時間：周一至周四9:00-16:30、周五六日9:30-17:00
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春水堂表示，43生日慶以「花藝美學」為主題攜手日本花藝設計plantica，為日常融入花藝美學。迎接勞動節5月1日至6月30日，造訪南投五感園區「春秋山林」，可體驗「花開優惠」遊園集章優惠活動。
園區指定地點可疊色印章DIY自己的plantica聯名卡片，還可享有「快哉亭」足浴體驗買一送一、「秋山大雅」餐飲及商品9折、「山系製販所」輕食組合85折等優惠。
春秋山林的「快哉亭」以天地為背、山林為伴，雙腳接受溫潤足湯的療癒呵護同時，還能品飲養生茶湯。「秋山大雅」茶館則結合新式壺泡茶及藝文展覽空間。
春水堂「春秋山林」資訊
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路30之16號
電話：04-9246-2667
時間：周三至周日10:50～19:00
六福村表示，聯手《決勝時刻Ｍ》推出限時專屬活動，即日起至5月31日，現場購票時出示遊戲畫面，即享門票優惠699元（原價1400元）。參與社群留言還有機會把「決勝時刻M盲盒娃娃」帶回家（款式隨機，有艾本、幽靈、吉田凜3款）。
六福村主題遊樂園 資訊
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
時間：周一至周五9:30-17:00、周六日9:00-17:00
溫馨五月，小人國從勞動節到母親節三大優惠搶先看：
◾️媽媽咪呀520：18歲以上女性＋12歲以下孩童，同時入園「2人優惠520元」票價（原價1900元）
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/24、5/31
◾️媽呀！粉可愛：穿粉紅上衣（80%以上）入園，本人門票489元優惠（原價1050元）
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31
◾️媽呀！走起來：出示皮克敏PikminBloom遊戲動態畫面，入園優惠498元（原價1050元），每台畫面最多可購1張優惠票；當日閉園前至售票處服務台，出示步數達10000步，可獲得小人國精美好禮。
適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31
提醒大家，各項優惠皆須於「購票前」主動出示並完成資格驗證，離櫃入園後恕不受理；每人每次限擇一優惠使用，優惠不併用；年齡以證件認定（如健保卡／身分證）；遊戲畫面須出示本人之Pikmin Bloom。
小人國主題樂園 資訊
地址：桃園市龍潭區高原路891號
時間：周一至周四9:00-16:30、周五六日9:30-17:00