2026年5月1日勞動節納入行事曆成全國國定假日，包括學生、老師、公務員都有放假！周五當天串連周末假日成三天連假，春水堂表示，適逢43生日慶，南投新地標「春秋山林」足浴買一送一，餐飲9折優惠；六福村表示，出示《決勝時刻Ｍ》手機畫面享699元現場購票優惠；小人國5月母親節2人門票520元還有皮克敏優惠。

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春水堂：「春秋山林」足浴買一送一！餐飲、商品9折

春水堂表示，43生日慶以「花藝美學」為主題攜手日本花藝設計plantica，為日常融入花藝美學。迎接勞動節5月1日至6月30日，造訪南投五感園區「春秋山林」，可體驗「花開優惠」遊園集章優惠活動。

園區指定地點可疊色印章DIY自己的plantica聯名卡片，還可享有「快哉亭」足浴體驗買一送一、「秋山大雅」餐飲及商品9折、「山系製販所」輕食組合85折等優惠。

春秋山林的「快哉亭」以天地為背、山林為伴，雙腳接受溫潤足湯的療癒呵護同時，還能品飲養生茶湯。「秋山大雅」茶館則結合新式壺泡茶及藝文展覽空間。

春水堂「春秋山林」資訊
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路30之16號
電話：04-9246-2667
時間：周三至周日10:50～19:00

▲春秋山林「快哉亭」，在蒼翠山林中享受足沐體驗。（圖／春水興業集團提供）
▲春秋山林「快哉亭」，在蒼翠山林中享受足沐體驗。（圖／春水興業集團提供）
六福村：《決勝時刻Ｍ》專屬優惠門票699元！

六福村表示，聯手《決勝時刻Ｍ》推出限時專屬活動，即日起至5月31日，現場購票時出示遊戲畫面，即享門票優惠699元（原價1400元）。參與社群留言還有機會把「決勝時刻M盲盒娃娃」帶回家（款式隨機，有艾本、幽靈、吉田凜3款）。

六福村主題遊樂園　資訊
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
時間：周一至周五9:30-17:00、周六日9:00-17:00

▲勞動節六福村出示《決勝時刻Ｍ》遊戲畫面享門票優惠699元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲勞動節六福村出示《決勝時刻Ｍ》遊戲畫面享門票優惠699元。（圖／記者蕭涵云攝）
小人國：勞動節、母親節三大優惠！

溫馨五月，小人國從勞動節到母親節三大優惠搶先看：

◾️媽媽咪呀520：18歲以上女性＋12歲以下孩童，同時入園「2人優惠520元」票價（原價1900元）

適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/24、5/31

◾️媽呀！粉可愛：穿粉紅上衣（80%以上）入園，本人門票489元優惠（原價1050元）

適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31

◾️媽呀！走起來：出示皮克敏PikminBloom遊戲動態畫面，入園優惠498元（原價1050元），每台畫面最多可購1張優惠票；當日閉園前至售票處服務台，出示步數達10000步，可獲得小人國精美好禮。

適用日期：5/1、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、5/30、5/31

提醒大家，各項優惠皆須於「購票前」主動出示並完成資格驗證，離櫃入園後恕不受理；每人每次限擇一優惠使用，優惠不併用；年齡以證件認定（如健保卡／身分證）；遊戲畫面須出示本人之Pikmin Bloom。

小人國主題樂園　資訊
地址：桃園市龍潭區高原路891號
時間：周一至周四9:00-16:30、周五六日9:30-17:00

▲小人國5月樂園優惠，勞動節、母親節同享。（圖／翻攝小人國官方臉書）
▲小人國5月樂園優惠，勞動節、母親節同享。（圖／翻攝小人國官方臉書）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...