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▲71歲林青霞現身香港中文大學演講。（圖／翻攝自微博）

71歲影壇傳奇林青霞近況曝光，近日她以作家身分現身香港中文大學演講，以一頭自然銀髮、淡雅妝容優雅登場，完全不刻意掩飾歲月痕跡，展現從容自信的氣場，吸引近3000名師生到場朝聖。根據港媒報導，本次講座林青霞以「一程一景色、處處好風光」為主題，分享自己從影壇高峰到回歸平靜生活的人生歷程，她談及過往在演藝圈的起伏與轉折，也提到如何在不同人生階段找到內心平衡，並鼓勵年輕人學會轉念看待困境，「最好的快樂就是現在。」而林青霞當天的外貌與狀態也成為討論焦點，她身穿簡約藍色襯衫搭配淺色長裙，雖然白髮蒼蒼、臉上也有細紋，卻絲毫不減氣質，被網友讚爆她「優雅老去」，相較於過度追求凍齡的風氣，認為她以最真實的樣貌面對時間考驗，自然的狀態反而更加吸引人。回顧林青霞的演藝生涯，她17歲被星探發掘出道，從瓊瑤電影一路走到武俠經典，代表作包括《窗外》、《笑傲江湖II》、《東方不敗》等，並憑藉《滾滾紅塵》拿下金馬影后，奠定華語影壇傳奇地位，息影後，她轉型成為作家，持續以文字分享人生觀點，展現不同面向的才華。