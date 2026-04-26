我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊祐寧（左）參加226K鐵人三項，原先心情興奮又緊張，到過程中只覺得非常痛苦、想趕快完成。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽後穿上黑衫，原本不再參加226K鐵人三項的心念突然動搖。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧（中左）完賽後開心擁抱在現場幫他加油的老婆阿梅（中右）。（圖／玩下娛樂提供）

去年升格為三寶爸、又以《泥娃娃》締造全台破億票房佳績的楊祐寧，43歲還逼著自己繼續挑戰，他曾3度參加113公里鐵人三項賽事，今年首度升級出戰226公里，昨（25）日在台東參與亞洲最具影響力的鐵人三項賽事Challenge Taiwan，他以總時長15小時7分鐘完賽，創造個人的新紀錄。太太Melinda（阿梅）到場力挺，看著他順利完賽，也開心直呼：「終於不用再每天凌晨5、6點起床，半夢半醒送他出門了。」為了首度挑戰226公里賽，楊祐寧花了8個月的時間準備，坦言每天早上起床都想要放棄，訓練的這8個月是很充實的8個月，因爲有一群好朋友，大家一起訓練。不過對於老婆阿梅來說，這8個月常常要凌晨5、6點起床，在半夢半醒之下送他出門，也是頗為辛苦，看到他以15小時完賽、寫下個人的新紀錄，也很開心終於能夠找回自己的生活。楊祐寧昨天凌晨天還沒亮就抵達會場，既興奮又緊張，笑言：「一早起床喝水的時候，手就在抖了。」而在漫長的過程中，遇到最大的痛苦，他認為是最後階段的跑步，解釋道：「從16K開始，就是無限地撞牆，無限地痛苦，不斷重覆，非常非常痛苦。游泳是第一項，我當時腦中還湧現很多很正面的話，覺得可以很鼓勵很多人，是非常正能量的東西，簡直是文思泉湧。但到了最後跑步的階段，我全部都刪掉了。」可是既然已經參與，他也只有不斷克服，表示：「我只能一步一步走。」心裡有沒有一直想的人、事或食物？他說道：「心中沒有太多雜念，我只想要趕快完賽。」還好在鬥志被激發之下，他比限制的時間（17小時）還早抵達終點，以15小時7分鐘完賽。原先他計畫這是人生第一次，也是最後一次的226K比賽，結果心裡卻又冒出變數：「我在游泳的時候，想像自己穿上黑衫（226K完賽才能獲得的榮譽象徵黑色專屬T恤），突然不敢說這是最後一次，因為穿上了黑衫，人真的會飄。」阿梅在他參賽的前一天（24日）晚上，還在台北參加時尚活動，隔天趕搭早班飛機到台東幫老公加油，全程鎖定他的位置不斷打氣，問她有沒有擔心？她說：「沒有什麼需要擔心，一直覺得他一定會完賽。」只是看到他成功自我挑戰後的最大感想竟是：「我的生活終於回來了。」可見要能在凌晨爬起來送老公出門，也需要鐵一般的意志力，不比參加鐵人三項的另一半輕鬆。