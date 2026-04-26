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PlayStation 疑新增認證機制！數位版遊戲需連網更新授權

▲遊戲 YouTuber 發現，Sony 旗下的遊戲平台 PlayStation 在最新版本系統中，增加30天連網檢查機制。（圖／MODDED WARFARE）

數位資產所有權受損？玩家怒轟：步上 XBOX 後塵

▲MODDED WARFARE 更進一步發現，連自己早在 10 年前購買的舊款數位版遊戲，也都出現了「授權有效期限」的項目，質疑剝奪玩家了數位版所有權。（圖／MODDED WARFARE）

數位版遊戲玩家是否擁有實質的「所有權」再次掀起風波！近期有遊戲 YouTuber 發現，Sony 旗下的遊戲平台 PlayStation 在最新版本系統中，疑似悄悄引進了新版「DRM（數位版權管理）技術」。未來玩家在 PS4、PS5 等平台購買的數位版遊戲，可能都必須每 30 天進行一次授權更新，這項疑似強制玩家定期連網才能繼續遊玩的變革，立刻在玩家社群中引發強烈怒火。知名遊戲領域 YouTuber「MODDED WARFARE」於 4 月 25 日發布最新影片，探討各大遊戲平台系統的更新情況。他指出，在更新了最新系統韌體的 PS4 與 PS5 主機上購買數位版遊戲後，遊戲的詳細資訊頁面多出了一項「」的說明，並明確標示了有效期限的開始與結束時間。MODDED WARFARE 補充說明，過去玩家購買數位版遊戲後，有效期限通常都是「永久」。但在新版 DRM 技術上路後，系統會強制要求玩家每 30 天就必須連上網路一次，讓 PSN 伺服器驗證玩家是否真的擁有該款遊戲；確認無誤後，才會再核發新一期的 30 天授權。雖然外界推測這項政策主要是為了玩家，但也連帶影響了習慣長期離線遊玩的合法玩家。這引發了玩家對於「花錢購買數位版遊戲，卻可能因為沒有網路連線而無法遊玩」的強烈疑慮。MODDED WARFARE 更進一步發現，連自己早在 10 年前購買的舊款數位版遊戲，也都出現了「授權有效期限」的項目。這讓許多玩家開始擔憂起「數位所有權」的實質意義。畢竟 PlayStation 官方在發布 PS4 時曾大力強調「PS4 不需要你定期登入網路」，雖然當時的主流仍是實體光碟版遊戲，但如今這項數位版認證新政策無疑是打了自己一巴掌，也讓大批 PS 玩家感到極度不滿。消息曝光後，不少玩家在社群論壇上直言抨擊這項疑似新規的機制：「30 天的時間限制簡直應該引起集體訴訟！」「對我付費購買的遊戲設置這種限制，這樣我還算擁有所有權嗎？」「每 30 天就要重新認證的有效期太糟糕了，這完全是逼我們回去買實體遊戲的另一個理由」、「XBOX 過去被罵翻甚至沒落的原因，PlayStation 現在竟然正在步其後塵」、「官方完全沒有考慮到住在偏遠地區或是網路環境很差的玩家感受。」