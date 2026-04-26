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▲浴佛象徵洗滌心垢、回歸清淨，活動串聯國內外宗教團體，落實「不分宗教、不分黨派」的慈悲精神。（圖／記者莊全成攝，2026.04.26）

▲內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文及各界人士共同祈福。（圖／記者莊全成攝，2026.04.26）

▲縣長周春米叩鐘祈福，透過誦經、供佛儀式與祈願祝禱風調雨順國泰民安。（圖／記者莊全成攝，2026.04.26）

為慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會今（26）日於屏東縣潮州鎮妙光禪寺盛大舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」，吸引來自全球19個國家、逾萬名僧侶與信眾參與，場面莊嚴隆重。本次活動結合宗教儀典與文化展演，由各宗教團體共同迎佛揭開序幕，原住民文化藝術團及天主教、基督教等跨宗教代表齊聚一堂，象徵多元信仰的尊重與包容。佛誕隊伍中，摩耶夫人、太子聖像與六牙白象莊嚴登場，搭配學生揮舞佛旗，展現豐富文化意涵，亦讓國際僧侶代表讚嘆台灣宗教共融的獨特風貌。典禮中，由台灣佛教總會理事長會常大法師、內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文及各界人士共同叩鐘祈福，透過誦經、供佛儀式與祈願祝禱，為世界和平、社會安定與風調雨順獻上祝福。現場梵音繚繞，萬人同心，凝聚出安定人心的力量。會常大法師表示，浴佛象徵洗滌心垢、回歸清淨，本次活動串聯國內外宗教團體，落實「不分宗教、不分黨派」的慈悲精神，並透過園遊會將布施與善行融入生活。周春米縣長指出，宗教在當前社會中扮演穩定人心的重要角色，感謝佛教界長期投入公益與教育，為地方注入溫暖。活動後的園遊會同樣熱鬧，結合文創、美食與親子體驗，讓民眾在輕鬆氛圍中親近宗教文化。整體活動在莊嚴與溫馨中圓滿落幕，不僅展現佛教關懷社會的精神，也傳遞台灣多元、包容的信仰價值。