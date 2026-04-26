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▲魏笑（右）結婚了，另一半（左）據了解是圈外人，身分未公開。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思（右）日前陪好姐妹魏笑（左）結婚領證，兩人是雙向奔赴的友誼，還有粉絲看到照片，一度誤以為是兩人結婚。（圖／翻攝自微博）

中國演員魏笑昨（25）日和另一半低調現身成都高新區民政局登記結婚，令人驚喜的是，她的閨蜜趙露思竟被目擊推掉所有工作，全程低調陪同，甚至在現場興奮地「公主抱」起魏笑大放閃，兩人超越五年的閨蜜情誼看哭粉絲，大嘆這個就是真愛。在魏笑領證現場，趙露思身著休閒服飾、未刻意打扮，完全就是陪伴好姊妹出嫁的姿態。在中國四川成都高新區民政局的紅牆前，兩位女孩手持結婚證書甜蜜合照，趙露思更是大顯身手，一把將穿著黑洋裝的新娘魏笑公主抱，兩人笑得燦爛。這張合照隨即在社群媒體瘋傳，網友紛紛調侃趙露思這架勢簡直是最強陪嫁。更有現場粉絲捕捉到，趙露思在等候時疑似感動落淚，甚至為了遮擋紅腫的眼眶而戴上眼鏡，那個憋嘴欲哭的表情比新娘還激動。趙露思與魏笑的深厚情誼起源於 2019 年合作《傳聞中的陳芊芊》，戲裡兩人針鋒相對，戲外卻成了生死之交。這段友情最動人之處在於其雙向奔赴。2024 年底，趙露曾面臨嚴重的健康與精神低谷，當時魏笑毅然推掉所有演藝工作，全程陪護她就醫與復健。趙露思曾公開對魏笑告白：「我的閨蜜救了我的命。」現在魏笑邁入人生新階段，趙露思同樣排開繁重工作全程守護，並在社群發文承諾：「不是要幸福，是一定會幸福。我會一直保護你的幸福，就像當時保護我的你。」魏笑也深情回應：「謝謝我生命中有你」。照片曝光後，「趙露思陪魏笑領證」等相關話題迅速登微博熱搜，還有粉絲看到照片，以為是趙露思和魏笑結婚，但多數大眾仍被兩個女生的誠摯的友情打動，直呼兩人是中國娛樂圈友誼天花板。關於魏笑老公身分，目前主流消息指其為圈外人士，魏笑也未公開進一步的婚禮計畫。或許對於兩人的粉絲來說，新郎是誰或許不是重點，兩位女孩在演藝圈名利場中依然能保有這份純粹、共患難的情感，才是最珍貴的喜訊。