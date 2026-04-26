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115學年度四技二專統一入學測驗今（26）日落幕。然而，根據最新數據顯示，這屆報名人數僅65802人，較去年再減509人，寫下歷史新低紀錄。面對技職生源持續萎縮的結構性危機，全國教師工會總聯合會提出4大建言，要求教育主管機關應正視技職困境，並從優化統測、檢視考招機制及考場環境等面向全面檢討，避免技職體系被邊緣化。全教會指出，本屆統測語文科目全面落實素養轉型，「以圖領文」的非連續性文本轉譯已成為標配。國文科首度以動漫《鬼滅之刃》商標爭議入題，透過雷達圖與數據圖表，整合法律邏輯、歷史背景與銷售判讀，成功將語文素養延伸至智財教育；英文科則涵蓋半導體產業史、AI假訊息辨識，並藉由能源趨勢折線圖強化資訊歸納的邏輯層次。值得注意的是，國人及英文兩科均導入「社會情緒學習（SEL）」與《焦慮世代》等議題，引導學生在數位時代建立內在韌性與人文關懷，擺脫傳統背誦框架，展現對生命教育的深度關照。數學科A、B、C三卷均強化「生活情境結合素養導向」，達成「職場所需即考題」的高度整合。整體計算量精簡，強調閱讀轉譯能力，將日常穿搭、票價效益與資產折舊入題，將堰塞湖蓄水量與監控路徑轉化為實務情境，引導教學回歸基礎觀念理解，成功將數學工具與生活情境深度整合，樹立了技職素養導向的新標竿。儘管試題跨域與生活化的趨勢有效打破死背公式的沉痾，但「以閱領科」的現象日趨顯著。長篇題幹對於閱讀力較弱的技高生構成極大壓力，全教會呼籲，命題單位應在「情境門檻」與「專業核心評量」間取得平衡，莫讓文字轉譯成為學生的應試障礙。此外，面對技職生源流失，全教會也針對當前考招議題提出4大建言：國教署積極推動技高「群進科出」模式以因應生源減少，新學年度更擬推行「群進群出」。然而，目前行政編制上並無對應的「群主任」職位，導致教學運作缺乏統籌領導。此外，電機電子、家政、外語等群別存在「一群兩類」考科迥異的問題。全教會呼籲，政策轉型必須與基層對接，在行政職責與考科規劃未明朗前應審慎推動。目前的四技二專繁星推薦陷入「高分生卻步、低分生遞補」的畸形循環。由於繁星錄取後即喪失甄選入學資格，且受限於每校錄取同1科大僅1名的規定，優秀學生多不敢冒險。此舉導致部分科大面臨學生程度落差、無法畢業的窘境。全教會呼籲應重新檢視錄取限制，找回繁星計畫「平衡資源、留住專業人才」的初衷。今年統測海事群與水產群的報名人數均已跌破210人，人才培育岌岌可危。以海事群為例，僅約20%學生能銜接科大專業。全教會建議，教育部重啟因「新五專政策」而暫緩的「免統測」海事群聯合甄試計畫，改以書審、面試及術科實作選才，讓具備實作天賦的孩子不因紙筆測驗而受挫。針對今年統測日程與路跑、廟會等活動重疊之憾事，全教會特別提醒，教育部每年3月均會召開隔年「大學各類招生考試重要日程安排協調會議」，會中除大學考試外，四技二專統測日程亦會同步呈現。若對日程有不清楚之處，各相關單位應主動詢問高教司或技職司。同時，全教會亦呼籲各縣市主管機關，應高度重視統測考試日程，並在核准大型活動前審慎評估考場周邊噪音與交通影響，確保考生的應試權益不受干擾。全教會強調，技高學生是未來國家產業發展的核心力量，希望教育部與各級政府能廣納基層教師意見，以積極作為優化制度，莫讓技職教育在政策盲點中凋零，重新贏回親師生對技職體系的信任。