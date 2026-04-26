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▲瑪丹娜演出過許多電影，票房都踢到鐵板。她曾經想拍自己的生平故事，卻因故取消計畫。（圖／翻攝自瑪丹娜IG）

▲《 波希米亞狂想曲》全球賣破9億美元，台灣票房僅破3755萬。（圖／摘自IMDb）

▲《麥可傑克森》已在台締造歐美樂壇名人生平電影難得的佳績。（圖／UIP提供）

《麥可傑克森》在全球上映都締造冠軍佳績，連在歐美樂壇名人傳記影片向來有「魔咒」的台灣，上映5天也穩坐全台冠軍，甚至超越全世界賣破9億美元但在台灣始終熱不起來的《波希米亞狂想曲》，麥可傑克森吸引台灣粉絲進戲院的威力超越皇后合唱團、貓王、惠妮休斯頓，更讓「票房毒藥」標籤深植觀眾心中的瑪丹娜澈底被比下去。台灣觀眾有自己獨特的口味，在全球各地都不難開出票房佳績的樂壇紅星生平電影，在台灣就常踢到大鐵板，就像《波希米亞狂想曲》在歐美賣座一路開高走高，最後飆破9億美元，可是在台灣首映週末只拿下第4名，男主角雷米馬利克勇奪奧斯卡影帝後又再重映，全台票房還是僅約3756萬元。《麥可傑克森》不但一上映就登上全台冠軍，網上討論也熱烈，成功突破歐美樂壇紅星在台的票房魔咒，麥可對台灣觀眾的魅力超越皇后合唱團、瑪丹娜等巨星。自從《波希米亞狂想曲》全球狂賣後，樂壇紅星的生平被搬上大銀幕還包括艾爾頓強《火箭人》、惠妮休斯頓《與你共舞》、艾美懷斯《黑色會》、艾維斯普里斯萊《貓王艾維斯》、巴布馬利《雷鬼之父：音樂無國界》，在台灣票房都和歐美有明顯落差，就算是在美國叫好叫座且獲奧斯卡多項提名的《貓王艾維斯》，全台票房還千萬不到，相較之下，《波希米亞狂想曲》台灣票房雖然與全球表現差距極大，已經算是樂壇巨星的傳記片在台灣賣最好的一部。仔細分析這種現象，多半會得到：台灣觀眾對於這些歐美大牌沒有當地影迷熟悉、缺乏購票吸引力之類的結論，哪怕惠妮休斯頓在台灣曾經紅極一時，觀眾對她不至於不熟，《與你共舞》依舊賣座淒慘。而呈現艾美懷絲生前故事的《黑色會》，台灣乾脆就不上片，免得還要賠上宣傳、行銷的費用。相較之下，麥可傑克森絕對是在台最知名的歐美巨星之一，來台開過兩次演唱會、讓人更有親切感，也是利多。現在看來，《麥可傑克森》頗有機會在台超越《波希米亞狂想曲》的成績，寫下近年來西洋樂壇巨星生平電影在台灣的最高票房新紀錄。據傳樂壇大姐大瑪丹娜，曾經也引起片商的高度興趣、想將她的傳奇人生搬上大銀幕，卻因為她當過導演、想要自己拍，片商都被她拒絕，哪知道她後來碰上新冠肺炎疫情爆發，突然又打消了拍自身傳記影片的興趣，觀眾暫時不會看到她的生平電影。她過去演過許多雷聲大、雨點小的影片，早被各方視為票房毒藥，看來要撕下標籤，恐怕沒那麼容易。對於台灣電影觀眾而言，還是麥可傑克森的威力最為強大。