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周一、周二晴到多雲 日夜溫差大

▲氣象署說明，周日至周二天氣較穩定，周三鋒面再次通過，全台有雨。（圖／中央氣象署）

周三、周四全台有雨 勞動節連假天氣

▲氣象署指出，本周台灣氣溫日夜溫差大，白天飆破30度，早晚只有20度上下。（圖／中央氣象署）

中央氣象署未來一周天氣，台灣呈現「先穩定、後轉雨、再回暖」的節奏，周二（4月28日）前各地天氣溫暖穩定，周三（4月29日）鋒面通過、東北季風增強，全台轉為濕涼型態，氣溫明顯下降；勞動節連假前期（5月1日至5月2日）短暫回穩，周日（5月3日）另一波鋒面接近，降雨機率再度提高。氣象署說明，周一、周二西半部晴到多雲，僅午後山區有零星陣雨、花東及恆春半島有零星雨勢，整體降雨不多；不過日夜溫差偏大，白天東半部27至29度、西半部30至33度，低溫在北部、東北部17至20度，中南部、花東21至23度。氣象署提醒，周三、周四有鋒面通過、東北季風增強，西半部整天有短暫陣雨或雷雨，中部以北需留意局部較大雨勢，東半部降雨也明顯增加；氣溫方面，中部以北、東半部明顯轉涼，低溫下探20度左右，北部與宜蘭白天高溫也只有22度，體感落差顯著。周五勞動節連假開始，天氣將短暫回穩，隨著東北季風減弱，各地氣溫逐步回升，天氣轉為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後仍可能出現局部降雨，整體而言適合安排戶外活動。下周日則有另一波鋒面逐漸接近，南部、東南部將出現局部短暫陣雨，其餘地區維持多雲到晴，但午後雷陣雨機率提升。氣象署也強調，周三、周四鋒面降雨仍存在不確定性，建議民眾持續關注最新預報。