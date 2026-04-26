115學年度統一入學測驗今（26）日順利完成全部考程，並於下午4時50分，由技職司長楊玉惠代表教育部長官偕同測驗中心董事長林聰明及主任張傳育，主持統測出闈儀式，感謝所有試務及入闈人員的辛勞。
這次測驗涵蓋四技二專與二技考試，合計報名人數達71568人，其中四技考生65802人、二技考生5766人，較114學年度減少1033人，減幅約1.44%。四技各節平均缺考率為5.95%，較114學年度增幅約0.05%、二技各節平均缺考率為5.88%，較114學年度增幅約0.52%。
在考場秩序方面，截至今日下午5時止，四技二專與二技合計違規事件約188件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，約145件。所有違規個案均將依相關規定提報試務工作委員會研議處理。
針對突發傷病應對，四技二專累計通報傷病考生共8人，並啟用備用試場7間妥善應變；二技無考生通報，皆在試務單位協助下完成應試，充分保障考生權益。
測驗中心預定明日上午9時公告這次測驗的參考答案，並將於5月14日寄發成績單。考生如對成績有疑義，記得在5月18日下午5時前，透過測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）提出成績複查申請。
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在考場秩序方面，截至今日下午5時止，四技二專與二技合計違規事件約188件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，約145件。所有違規個案均將依相關規定提報試務工作委員會研議處理。
針對突發傷病應對，四技二專累計通報傷病考生共8人，並啟用備用試場7間妥善應變；二技無考生通報，皆在試務單位協助下完成應試，充分保障考生權益。
測驗中心預定明日上午9時公告這次測驗的參考答案，並將於5月14日寄發成績單。考生如對成績有疑義，記得在5月18日下午5時前，透過測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）提出成績複查申請。