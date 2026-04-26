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生技大廠藥華藥與歐洲通路商AOP之間的商業仲裁案再掀波瀾，藥華藥今（26）日發布重訊，針對國際商會於2025年2月17日部分仲裁判斷，公司向德國法蘭克福高等法院提出撤銷聲請，日前遭裁定駁回。對此，藥華藥強調，此裁定並非終局結果，將依法向德國聯邦最高法院提起上訴，並指出財務與業務營運不受影響。國際商會仲裁庭於去年的部分仲裁判斷中，認定藥華藥須對AOP歐洲藥證及供貨遲延共計9.5個月負起責任，包含藥證遲延5個月與供貨遲延4.5個月，但保留賠償金額的決定。然而，藥華藥指出，這9.5個月遲延的責任歸屬，其實在雙方第一次仲裁案時，就已經被德國聯邦最高法院撤銷，當時更讓藥華藥成功免除了約1.42億歐元的天價賠償。針對此次法蘭克福高等法院的駁回裁定，德國當地律師分析，高等法院在撤銷程序中，通常對仲裁庭的判斷抱持高度尊重的態度。藥華藥則認為，公司的核心法律主張與重要證據在此次程序中未獲適當審理，因此將帶著對德國司法制度的信心，再次上訴至德國聯邦最高法院，力拚翻案以捍衛股東權益。儘管面臨海外法律訴訟，藥華藥指出，德國高等法院在裁定中明確確認，新藥Ropeginterferonalfa-2b（Ropeg）是由藥華藥創辦人暨執行長林國鐘所發明，完全由公司自主研發、生產並供應全球，因此本案絕對不會影響Ropeg的全球商業合作與各地市場拓展計畫。藥華藥近年營運起飛，2024年稅後純益29.66億元，2025年達50.45億元；今年第一季營收衝上51.2億元，年增率高達57.23%。藥華藥也強調，團隊絕無蓄意延遲情事，反觀AOP自2009年取得授權後，負責歐洲、獨立國家國協（CIS）及中東等地區的臨床開發與商業推廣，至今依合約應付給藥華藥的累計權利金已相當可觀卻遲未支付。藥華藥宣告，將持續透過法律途徑，全力向AOP追討應有的權益。