我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米可白在社群分享自己的日本旅行紀錄。（圖／米可白臉書）

藝人米可白近日與家人到日本九州旅遊，沒想到卻在泡溫泉時發生了超尷尬插曲，她今（26）日在社群分享，在當地泡完裸湯後竟發現置物櫃鑰匙不見，當下所有衣服與房卡全鎖在櫃子裡，幸好後來驚險找回，讓她直呼：「差點就要裸體卡關，回不了房間。」米可白在社群寫下，當時自己與媽媽、舅媽一起享受溫泉，泡完要準備離開時才發現置物櫃鑰匙竟然不見了，然而自己所有衣服、房卡都放在置物櫃中，若找不回鑰匙，恐怕連回房間都成問題。就在米可白焦急萬分之際，一位日本女性看見了她的無助，默默地將鑰匙遞還給她，這才讓她想起，原來是在淋浴時隨手將鑰匙放在一旁後忘記帶走，讓她忍不住自嘲：「差點就要裸體卡關，回不了房間。我這迷糊的個性，到底像誰～」表示類似事件並不是第一次發生。這段糗事曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人笑稱「差點變國際新聞」、「還好有好心人救援」、「差點就上頭條了」、「不得不說，迷糊的真可愛」、「迷迷糊糊，難怪叫米米」，米可白大方分享旅遊糗事，展現了親民又幽默的一面，也成為了許多網友熱議的話題。