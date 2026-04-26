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民眾黨前發言人楊寶楨傳出欲轉戰台中市議員，卻接連遭到網路與側翼粉專圍剿。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此深感驚訝，直言民眾黨內鬥起來簡直「六親不認」。他指出，楊寶楨過去在基隆、新竹協助抗罷免，顯然是黨內討論過的策略，如今想參選卻被自家人貼上「落跑」與「不忠誠」的標籤，質疑黨內人士難道都在裝睡，把昔日戰友當成只是在到處找工作的失業者。張育萌表示，這場風波充滿宮鬥」既視感，楊寶楨當初辭職時淚灑現場，並特別點名感謝現任黨團主任陳智菡，現在看來更顯得「此地無銀三百兩」。尤其當初楊寶楨表態「不用考慮我」的松山信義選區，如今恰巧改由陳智菡的丈夫許甫出戰，而楊寶楨轉往台中艱困選區開疆闢土，卻仍逃不過側翼粉專「民眾講堂」的攻擊，感嘆民眾黨的權力鬥爭比清宮劇還要荒謬。張育萌認為這絕非一般網友行為，而是有組織的「餵料」與帶風向，他引述民眾黨中央委員江和樹的說法，證實這些攻擊力量極大可能來自「中央黨部」。張育萌諷刺，民眾黨規模雖小，卻整天忙著搞派系、立山頭，內部充滿互相猜忌，這種獵奇的政黨文化令人感到恐怖。