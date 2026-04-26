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▲蘇永康（如圖）出道41年，首度在高雄流行音樂中心開唱，觀眾的準時讓他大感驚艷，直呼這樣可以唱久一點。（圖／遠傳電信/D-SHOW提供）

情歌天王蘇永康出道41年，昨（25）日晚間首度站上高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會。這場演出對他而言別具意義，不僅是音樂生涯第一次在高雄舉辦個唱，也象徵著完成最後一塊拼圖。沒唱台語歌，依舊以演唱實力讓南台灣歌迷感受到傳說中的幸福感。蘇永康以經典歌曲〈我只是想要幸福〉揭開序幕，渾厚低沉的嗓音瞬間點燃全場，緊接著〈Sorry〉與〈讓我暖一點〉連發，迅速將高流變身大型KTV。出道41年才唱進高雄，蘇永康難掩興奮地表示：「非常感謝你們讓我感受到傳說中『高雄朋友的熱情』，以前對我來說都只是傳說，這次終於親身體會到了！」有趣的是，蘇永康對高雄人的「準時觀念」大感佩服。他幽默分享，跑遍各地開演，好像只有高雄歌迷是晚上7點準時坐好，讓他驚訝又感激，隨即直呼：「準時很好，這樣今晚可以唱久一點！」再度激起全場瘋狂尖叫。第一天演唱會當晚巧遇好友周蕙也在台北開唱，兩位老友雖然南北撞期，但蘇永康在演唱〈相遇太早〉時，特別向遠在台北的「妹妹」隔空喊話，笑稱要將這首歌獻給她。此外，雖然老婆與孩子此次因故未能同行，但身為「炫兒魔人」的蘇永康，忍不住在台上分享一張兒子吹奏薩克斯風的演出照。看著照片中繼承音樂天賦的兒子，蘇永康言語間流露出滿滿的父愛與驕傲。談到歌單安排，蘇永康笑說，曾有人問他到高雄會不會特別唱台語歌，他表示不會，但即便不唱台語歌，蘇永康依舊憑著扎實情歌功力與舞台魅力，用一首接一首的經典作回應歌迷長年的等待。《2026蘇永康演唱會》高雄站今（26）日晚間將迎來第二場演出。