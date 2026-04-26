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根據美國政府倫理辦公室（OGE）最新公布的財務申報文件，美國總統川普在今年3月展開資金大挪移，總計執行了高達175筆金融交易。根據路透報導，雖然申報文件僅標示金額區間，但保守估計，川普光是在3月就砸下至少5100萬美元購買債券，推算債券投資的總規模最高恐衝上1.61億美元。川普的核心策略資金重倉壓在由各州、郡、市學區，以及公私協力機構所發行的市政債券。其中最引人矚目的是26筆大額交易，單筆投入金額皆高達100萬至500萬美元，清一色為美國國債與市政債，僅有林業巨頭惠好與傳統車廠通用汽兩家企業的債券，成功擠進這波大額買單。在科技與AI狂潮下，川普也大舉買進了輝達、微軟、Meta與博通等主導全球AI發展的科技巨擘公司債，華爾街三大投行高盛、摩根大通與花旗集團也全數入列。此外，還橫跨了能源板塊的西方石油與星座能源、航空巨頭波音。