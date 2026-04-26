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▲張清芳（如圖）今晚在台北小巨蛋舉辦長照公益慈善演唱會，她表示這是她出道40多年來最以意義的開唱。（圖／上引娛樂提供）

歌壇「東方不敗」張清芳發起的慈善演唱會今（26）日盛大開唱，現場星光熠熠，綜藝教母張小燕也坐在包廂欣賞。引言人張艾嘉分享照顧99歲高齡母親的艱辛與體悟，她表示，希望每個長輩都能毫無恐懼地老去。張清芳也回應，這場為公益而唱的演出，雖然曾被唱片公司評估不會滿座，但比她過去40年辦過的任何一場個唱都更令她感動。張艾嘉感嘆，現下世界混亂、天災人禍不斷，人與人的關懷更顯重要。她首度談及家中心路歷程，透露母親已 99 歲高齡，雖是福氣，卻也讓她看見老人家身心靈有年輕人無法分享的苦。張艾嘉心疼地說，長者失去的不僅是容顏與健康，更有獨立能力與對明天的盼望，「只要他們活一天，就會看到他們多麼努力地活得有尊嚴。」她表示，張清芳這個小個子女子，靠著毅力聚齊大眾愛心，讓埔里長照醫療中心得以實現，使長輩能在毫無恐懼的狀態下，有尊嚴地走完人生最後一段路。接過好友的引言，張清芳表示：「張艾嘉是我敬重的大姐姐，我們一起做公益好多年了。」她表示，其實籌辦初期曾被唱片公司潑冷水，認為局勢不安，大眾對慈善不一定會踴躍，可能不會滿座，「但我心裡想，越不容易的事情我們越做到，是不是代表大家都有這份心意？」張清芳表示，今晚92歲的媽媽也穿得漂漂亮亮坐在台下，這讓她更有感觸。她認為自己在歌壇40年，每一場演唱會都承載著不同的故事，「雖然我們的經歷不是很完美，但一定有比別人好的地方，我們把這樣的經歷散佈出去。」演唱會現場除了郭台銘夫婦等好友，最引人注目的是超強的醫療應援團。張清芳在台上特別點名台大醫院院長、榮總院長及北醫大院長皆親自到場支持。她幽默透露，連主治她的副院長都常叮嚀她要好好保養、唱到老。今晚張清芳穿著深V粉色禮服，優雅又不失氣勢的服裝，她表示：「有人說衣服不能太露，但女歌手站在台上是不是一定要漂亮？漂亮吧！」她笑說設計師叮嚀要低調，「但我已經很低調了。」張清芳表示，唱歌除了豐富她的生命，只要聽到歌迷聽完演唱會後能帶走一點溫暖與回憶，她就覺得自己又比昨天做了一件更好的事情。