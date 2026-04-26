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▲長官們與表演團體和民眾一起參與遊行。(圖／翻攝畫面)

▲通車活動以藝術季呈現，結合公共藝術展演，向國際分享橋梁之美。(圖／翻攝畫面)

串聯淡水與八里地區的淡江大橋即將於5月12日正式通車，為呼應此國際級的公共藝術建築，交通部公路局特別以藝術展演形式安排一系列開幕藝術季活動。其中，全民參與「在一起 走上橋」大遊行於今（26）日舉辦，超過30個遊行團隊在淡江大橋幸福小鹿空飄氣球帶領下，與民眾一起走上淡江大橋，吸引破萬人次參與，見證大橋的新生。參與今日遊行的交通部次長陳彥伯表示，淡江大橋的意義不僅止於空間上的連結，更肩負守護淡水河口自然環境的責任。淡江大橋即將通車前將透過多元系列活動形式，讓民眾以不同方式體驗橋梁與城市的關係，包括自行車、路跑及踩街嘉年華等活動，打造全民共享的公共場域。「我們期待這裡不只是交通節點，更是一處讓人感受到『家到了、台灣到了』的重要地標，讓世界看見台灣。」為期3週的活動以今日大遊行揭開序幕，此次特別打造高達5公尺的淡江大橋限定小鹿空飄氣球引領遊行，邀請在地傑出表演團隊身聲跨劇場《希望之翼》及把馬戲從劇場帶到大橋的創造焦點馬戲團，另外還有HRC舞團、蒂瓦力印度舞蹈坊、八里坌擊樂團、淡水騎警隊等33個遊行團隊。新北市副市長劉和然指出，透過中央及地方合作共同建立這項重要的城市建設，未來生活方式、產業結構、觀光導覽都將有很大的突破。淡江大橋藝術季藝術總監李立亨表示，淡江大橋由世界知名建築師扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)發想設計，是台灣難得一見的國際級建築作品。淡江大橋通車系列活動特別透過藝術季的形式登場，邀請民眾親身走進橋梁、感受公共藝術的魅力，進一步拉近城市與世界的距離。今日「在一起 走上橋」大遊行，邀請在地特色產業及文化攤位，並且加入輕食、文創商品等市集，還有有獎徵答與集章等活動。更多資訊歡迎至「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站及社群粉絲專頁查詢。