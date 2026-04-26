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▲舞陽（右）與Peggy（左）今舉辦婚禮，砸下90萬、席開13桌。（圖／記者吳翊緁攝影）

舞陽大婚突自爆「仍單身」！求婚3次才娶回妻

▲舞陽（右）與Peggy（左）相互求婚共3次才結為聯理。（圖／記者吳翊緁攝影）

巴西混血男星舞陽（田舞陽）去年9月宣布閃婚，今（26）日與交往近6年的網紅妻子Peggy（郭佩晴）舉行婚宴，於台北市上海鄉村砸下90萬、席開13桌，現場充斥浪漫氛圍，稍早新人受訪分享愛情故事與婚禮細節，怎料舞陽卻大爆其實還是「單身」，原因是目前正等待台灣身分證核發，取得後才會正式登記，從台灣女婿變成正港的台灣人。另一方面，Peggy再爆夫妻倆「互相求婚」總共3次，才等到彼此共結聯理。舞陽今稍早一身筆挺，緊牽著閃鑽亮片婚紗的Peggy，緩緩從大們走至媒體受訪區，鎂光燈閃爍不停，現場歡呼聲四起，好不熱鬧，隨後新人接受訪問，接連透露婚宴規模約13桌，花費約90萬元，笑說這天日期「很幸運」，加上天氣晴朗，對2人來說別具意義。舞陽說，2人交往約5年半，感情穩定，去年已完成結婚登記準備，不過一直在等待台灣身分證核發通過，「先成為台灣人，再結婚」，預計下週取得後立刻正式登記結婚，舞陽自豪表示，拿到身分證後就是真正的「台灣人」，屆時將擁有雙重國籍，興奮不已。被問及求婚過程，Peggy爆料夫妻倆「互相求婚」共3次才真正成功，一旁的舞陽解釋道，去年過年期間已經求婚，怎料女方認為儀式感不足作罷，之後2人赴希臘旅遊，Peggy驚喜向他下跪求婚，隨後自己又不甘示弱，近期再補上一場正式求婚，才互許終生。談起相識過程，由於舞陽熱愛攝影，當初在網路上看到Peggy的照片便深受吸引，特別是一張Peggy在大雨中閉上雙眼、仰頭享受大自然的照片，讓他驚嘆不已，隨後主動邀約外拍，並大方追求，「願意為了對方先嘗試，最後愛上彼此興趣的過程，我非常感動。」至於彼此愛上對方的特質？Peggy大讚舞陽，平時浪漫之餘，更會用行動體現愛，給足情緒價值與安全感，舞陽則臉紅地預告，今年9月夫妻倆還將赴峇里島舉辦海外婚禮，且一直都有積極「做人」，期盼1、2年內能有好消息，非常期待屬於2人的「愛的結晶。」