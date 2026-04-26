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▲楊謹華（左起）、林心如、張清芳、林熙蕾、Ella今晚在台北小巨蛋組了限定女團，為公益而演。主辦單位特別做了5人80歲時的模擬圖，5人舉杯向未來的自己致敬。（圖／上引娛樂提供）

張清芳慈善演唱會今（26）日晚間在台北小巨蛋開唱，張清芳找來好姊妹林心如、楊謹華、陳嘉樺Ella組成限定女團，隨後還有林熙蕾現身參與，5位加起來超過200歲的女神們，竟然直接在舞台上開起酒席邊喝邊聊。Ella的過動力更是讓現場差點失控，讓4位媽媽級女神招架不住，有點「虛累累」。張清芳表示，後台其實有一個四朵花群組，成員都是平時保持聯絡的好友。昨晚雖然四朵花少了一朵，但請來了勁寶媽Ella 驚喜代班。Ella一上台還是依樣有活力，一直動不停，讓張清芳忍不住調侃，這個組合連導演都打了一個大問號。現場除了《華燈初上》裡的「蘇媽媽」楊謹華、「蘿絲媽媽」林心如，再加上「兩個孩子的媽」張清芳與 Ella，四人排開氣勢驚人。不過，張清芳也幽默點名，這組人馬中隨後現身的林熙蕾才是紅牌，而最晚答應演出的竟然是楊謹華。張清芳笑說，是楊祐寧偷偷爆料楊謹華超愛唱歌，春酒可以一直拿著麥克風唱歌，「愛唱歌的人就是歡樂。」舞台上，這群女神們直接在舞台上開喝，開啟微醺聊天模式，暢談未來老後的生活。張清芳感性表示，大家都是有孩子的人，離長照的距離說長不長、說短不短，Ella表示，大夥兒加起來兩百多歲，也開始思考80歲的自己會是如何會是怎樣。隨後螢幕上秀出5人80歲時的模擬圖，一旁的Ella則是不改大喇喇性格，在台上秀緊實線條並豪邁宣言：「不要說我瘦，我有在練。」她隨即舉杯帶動氣氛：「我們敬未來的自己，希望未來的我們都能保持年輕的心。」Ella活力四射，但其餘4位媽媽面對她的過動攻勢，顯得有些「虛累累」，形成強烈對比，讓台下歌迷笑聲不斷。在台上喝著小酒的她們，好像讓觀眾重溫了《華燈初上》的經典氛圍，演唱會就在這場既瘋狂又感性的「女神聊天會」中推向高峰。