我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張清芳（如圖）今晚在台北小巨蛋舉辦長照公益慈善演唱會，由張艾嘉擔任引言人。張艾嘉談及她的母親已經99歲了，長輩有很多身心靈不為年輕人知道的苦，她希望所有長輩都能有尊嚴地老去。（圖／上引娛樂提供）

張清芳今（26）日晚間在台北小巨蛋慈善演唱會，驚喜不斷。她特別邀來多年老友巫啟賢助陣，現場上演了一段史上最快翻倍的捐款插曲。張清芳自爆這次是以10萬元好友紅包價力邀巫啟賢站台開唱，沒想到巫啟賢不僅不領酬勞，直接加碼40萬，加上之前先捐給張清芳的50萬，等於捐了1百萬元大筆善款，但他自己都忘了之前已經先給了50萬元，反問張清芳：「我是失智了嗎？」兩位老友的逗趣互動讓現場愛心與笑聲齊飛。巫啟賢表示，這場慈善演唱會對他意義非凡，張清芳是為了埔里基督教醫院的長照園區而募款，而他的老婆就是在這間醫院出生。他帥氣地對張清芳說：「這10萬元還給你，本人再加40萬湊成50萬直接捐出去。」 語畢還不忘發揮幽默本性補上一句：「這筆錢妳不要跟我要，跟我老婆要。」面對好友的豪氣，張清芳也趁勝追擊，她向台下觀眾透露，巫啟賢的愛心其實早就破表：「之前我們在美國表演的時候，他已經給我50萬了，所以這兩筆加起來剛好是1百萬。」這段話讓巫啟賢愣住，一臉疑惑地反問：「我是失智了嗎？怎麼都不知道？」 捐錢捐到忘記的超萌反應，讓原本嚴肅的慈善氛圍瞬間變得歡樂無比。