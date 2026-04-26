我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林佳龍強調，台灣與友邦推動的榮邦計畫，讓「台灣模式」在國際間成為典範。（圖／林佳龍臉書）

總統賴清德原訂前往史瓦帝尼，因航權問題被迫取消，外交部長林佳龍以特使身分出訪，並在當地時間25日視察「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩大合作案。林佳龍表示，台灣正與史國攜手推動互利共榮的「台灣模式」，不僅要將台灣園區開發的成功經驗輸出，更要讓台灣成為世界各國最可信賴的合作夥伴。戰略儲油槽是去年林佳龍與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，共同主持啟動典禮的重大建設，自今年1月動工以來進度穩健，完工後能提供史國長達60天的石油儲備，大幅提升當地的能源韌性。負責施工的海外工程公司強調，有信心如期如質完工，藉此帶動史國在地產業的發展。針對全球供應鏈重組，林佳龍積極推動「台灣產業創新園區」，希望利用史瓦帝尼作為進入非洲市場的門戶地位，協助台商布局全球。去年外交部已安排近60家企業實地考察，本次訪問更有業者正式簽署投資意向書（MOU），展現進駐園區的強烈意願，未來可望為史國創造更多就業機會，達成雙贏局面。林佳龍強調，台灣與友邦推動的「榮邦計畫」核心，就是互利共榮，透過分享台灣的成功經驗，讓「台灣模式」在國際間成為典範。史國能源部、商貿部及資通訊部等三位首長也全程陪同，顯示史方對兩項工程的高度重視，期待透過台史深厚的合作基礎，強化雙方在非洲的戰略布局。