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金管會最新公布「財管2.0」高資產客戶業務統計，截至2026年3月底，資產逾億元的頂級客戶數與管理資產規模（AUM）雙雙寫下歷史新高。根據金管會統計，截至今年3月底，國內已有21家國銀獲准開辦高資產業務且全數投入營運。高資產客戶數達2萬3206人，較去年同期大幅成長71.97%，單月增加1007人；AUM則衝高至2兆3999億元，年增率高達55.16%，單月大增955億元。銀行局副局長張嘉魁指出，目前尚有6家業者遞件申請中，正由金管會審核。值得注意的是，富豪戶的資金配置出現明顯板塊移動。3月底高資產客戶的「存款」續創2022年6月以來的新低，比率下降至42.1%，資金明顯轉向收益較高的資產，依序為基金17%、債券14.5%、保險12.1%及境外結構型商品7.9%。張嘉魁分析，存款比重下降而基金、債券等占比同步提升，主要反映今年投資市場氣氛轉佳，高資產客戶更積極尋求高收益商品配置，以追求較高報酬。在證券業方面表現同樣亮眼。證期局副局長黃仲豪表示，目前核准10家券商辦理高資產業務，累計客戶數達1840人、年增52%，累計交易金額達4958億元、年增68%。其中，高達86%的交易量來自複委託業務。觀察個別券商表現，前三名排名維持不變，依序為永豐金證券2510億元、國泰證券1082億元與兆豐證券514億元，光是前三大券商就包辦了絕大多數的交易量，其餘7家合計為852億元。