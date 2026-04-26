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▲歌手張清芳為公義募款舉辦演唱會，郭台銘夫婦送上花籃祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

歌壇天后張清芳發起慈善演唱會募款，今（26）日晚間在台北小巨蛋開唱，除了演藝圈好友的支持，鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩大手筆捐出300萬元，力挺公益。張清芳表示，她與曾馨瑩私下和幾位姐妹淘有個私人群組，「綜藝教母」張小燕也在裡面，群組內平時就會互相打氣，也會以行動力挺。張清芳與曾馨瑩交情匪淺，兩人私下與張小燕有個專屬的姊妹淘群組。這次張清芳為了埔里基督教醫院的長照計畫奔走，身為好友的曾馨瑩二話不說，除了送上花籃、到場聆聽，更以實際行動捐款300萬元支持。演唱會的嘉賓陣容同樣極具看點，淡出演藝圈許久的「最美主持人」方芳芳驚喜現身。今年65歲的她保養得宜，白皙的肌膚和一雙細腿成為全場視覺焦點。方芳芳特別與李翊君、張清芳同台合唱經典歌曲〈這些日子以來〉，三大天后難得合體，不僅讓老歌迷大呼過癮。除了好友們的財力與體力支持，家人的溫情也沒缺席。張清芳人在國外的二兒子雖無法親自到場，但特別錄製了一段感人的祝賀影片送給母親。看著大螢幕上兒子的臉龐，張清芳數度紅了眼眶，還央求導播能不能再播放一次，方芳芳也幽默表示，會特別錄製成CD，讓張清芳可以一次看個夠。