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正崴24日公告，透過子公司處分中國轉投資公司協創數據之股權，預計稅前處分利益達103.5億元。針對逾百億元的處分利益，正崴說明此舉主要目的為改善公司財務結構。本次交易係由Power Channel Limited執行，該公司為正崴與旗下永崴共同持有，持股比例分別為64.25%及35.75%。Power Channel Limited此次以每股人民幣172.16元（配股前為每股人民幣241.37元）之價格，出售協創數據1453.2萬股（配股前 1038萬股），交易總金額25.01億人民幣。Power Channel Limited目前帳上仍持續持有協創數據6618萬3000股，持股比例13.66%，剩餘股權之帳面金額約為26.69億元。除了業外投資獲利了結，正崴子公司森崴能源旗下的富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」，近期經雙方協商與審理後，已正式獲得台電同意，將支付55.57億元的追加款項，預計將可依會計準則回沖先前財報中所認列的工程相關損失。正崴24日股價下跌1.89%，收在36.4元，成交量1395張。