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中環出手加碼華通，公告在4月23日至24日間，自集中市場買進華通普通股1380張，平均每股取得價格224.21元，交易總金額約3.09億元，目的為投資組合配置。這筆交易完成後，中環累計持有華通2719張，投資金額超過6.69億元。華通近期股價劇烈震盪，24日收在214.5元，下跌8元、跌幅3.6%，盤中最低一度來到205元，成交量放大至10.8萬張；中環公告的平均買進成本224.21元，約為華通24日翻紅時的股價。華通近期股價先前受低軌衛星等題材帶動，一度成為PCB族群強勢指標，第一季大漲166%，不過短線漲多後賣壓明顯升溫，加上SpaceX在IPO申請書上表示，太空AI計畫有技術風險，拖累相關類股，以24日收盤價214.5元計算，華通當周累計下跌47元、跌幅17.9%，已連3日收黑。籌碼面則呈現多空拉鋸。華通24日雖然股價續跌，但三大法人合計買超1.40萬張，其中外資大買2.02萬張，投信則賣超6,114張，自營商小幅買超；不過若觀察近5日，外資累計賣1312張，投信則大賣1.4萬張。