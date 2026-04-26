我是廣告 請繼續往下閱讀

卸任後化身「最強活網仔」的前總統蔡英文，近日也跟上社群最夯的「AI換髮型」熱潮。她在Threads分享一張AI產生的髮型分析圖，畫面中原本招牌的「小英頭」被大改造，包括鎖骨層次剪、中長捲髮，甚至是帶有瀏海的短鮑伯頭。這份測驗結果讓本人看傻眼，幽默發文直呼：「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀。」貼文一出立刻引起網友朝聖，大家對AI的審美觀意見分歧。AI 評分中「最適合」的竟是帶有瀏海的層次剪，而「不建議」名單則出現了高馬尾與貼頭直短髮，被評為「老氣」、「缺乏蓬鬆感」。網友紛紛留言吐槽，直言高馬尾造型「並不是一個有社會共識的小英」，更有不少粉絲被本尊的幽默打敗，笑稱：「我以為是網友惡搞，沒想到是本人在亂搞」、「說好了維持現狀，這張票我繼續投給你。」有趣的是，這篇貼文也勾起網友對「小英頭」的回憶。有民眾分享當年想剪同款髮型被家長阻止，改口說要剪日本女星「上戶彩」的髮型才過關，更有粉絲精闢分析，這種髮型早已被命名為「小英頭」，如果本人不留，這世界上還有誰能駕馭？看來比起AI推薦的「溫柔捲髮」，大家還是最愛「小英頭」的經典造型。