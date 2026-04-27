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▲張清芳（如圖）26日晚間在台北小巨蛋舉辦長照公益慈善演唱會，眾星出席力挺。（圖／上引娛樂提供）

張清芳昨（26）日晚間主辦的慈善演唱會驚喜不斷，請來老友、音樂頑童庾澄慶（哈林）助陣，現場噴發超強笑彈。哈林直到上台才發現兒子小哈利竟然隱身幕後當工作人員，忍不住向張清芳喊話：「下次找我兒子，可不可以先跟我說一聲。」同台的「鮮肉組」代表鳳小岳，更是帥到讓張清芳心花怒放，誇他是有禮貌的年輕人，哈林也說，老了要找他幫忙拍痰。哈林今晚和張清芳合體唱〈出價〉，現場氣氛熱烈。有趣的是，哈林直到上台後才被張清芳告知，兒子小哈利（庾恩利）竟然在現場擔任工作人員。哈林既驚訝又欣慰，看著台下低調工作的兒子，他忍不住對張清芳抱怨：「妳下次要找我兒子，可不可以先跟我說一下？好讓我聊表心意。」面對鳳小岳等新生代藝人同台，哈林也發揮幽默本色，指著鳳小岳笑說：「長得帥、彈得好，幸好我出道早。」他更打趣形容，這場為年長者募款的演唱會，連張清芳飾演的送水的工作人員，都比較年長，簡直是「天降甘霖、福澤眾生」，還笑稱張清芳不是「送水妹妹」而是「送水姊姊」。張清芳則自豪能將「臘肉組」哈林與「鮮肉組」鳳小岳湊在一起。談到為何邀請鳳小岳，張清芳分享了一段溫馨故事。她表示，1年多前在公司春酒與鳳小岳同桌，當天她要離開時，鳳小岳是第一個站起來送她上車的人，「我覺得他是一個非常有禮貌的年輕人，長照中心正需要這樣的人。」哈林也語出驚人地開玩笑說，自己已經想好以後老了生活：「我覺得以後我去曬太陽、需要拍痰的時候，就需要鳳小岳這樣的年輕人。」哈林寶刀未老，今晚一連唱了代表作〈讓我一次愛個夠〉、〈情非得已〉和〈春泥〉，現場觀眾聽了大呼過癮。