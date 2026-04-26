歌壇「東方不敗」張清芳擔任埔里基督教醫院公益大使屆滿一年，面對2026年台灣正式邁入「超高齡社會」的挑戰，她登高一呼，今（26）日晚間於台北小巨蛋舉辦《張清芳與她的好友們慈善演唱會》，現場星光熠熠，包括張艾嘉、
庾澄慶、巫啟賢、Ella陳嘉樺、李翊君、林熙蕾、林心如、楊謹華、梁文音、許富凱、 鳳小岳、壓克力柿子等人登台演出力挺，鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩也慷慨解囊捐出300萬元，將晚會氣氛推向最高潮。
世代傳承的音樂善舉！眾星力挺長照
張清芳表示，長期照護量能已刻不容緩，希望透過演出把掌聲化成力量。此次卡司橫跨影視歌三界，陣容之華麗令人聯想起1985年的《明天會更好》。當年張清芳還是初出茅廬的新人，40年後的今日，她已貴為發起者，凝聚了不同世代的藝人共襄盛舉。
影后張艾嘉以她具溫度的嗓音引言，她和觀眾分享自己守護99歲老母親的心路歷程，呼籲大眾關注長者失去獨立能力後的尊嚴。張清芳表示：「雖然預算、排練不容易，但越困難的事情我們越要做到，這比辦個人演唱會還要感動。」
巫啟賢霸氣加碼捐百萬 哈林驚見兒子當工作人員
舞台上的老友互動驚喜連連。情歌天王巫啟賢感念妻子就是在埔里基督教醫院出生，當場將張清芳給的10萬元友情紅包退還，並加碼40萬，變成50萬元捐出。張清芳突然爆料，巫啟賢去年在美國已捐50萬，累計達百萬善款，讓巫啟賢驚呆自嘲：「我是失智了嗎？怎麼不記得！」
另一位重量級嘉賓庾澄慶（哈林）上台後，才發現兒子小哈利（庾恩利）竟然隱身幕後擔任工作人員。哈林幽默對張清芳喊話：「下次找我兒子，可不可以跟我說一下！」他更打趣稱鳳小岳等「鮮肉組」是天降甘霖，笑稱自己與張清芳是「臘肉組」，現場笑聲不斷。
200歲女神團現身！AI模擬80歲模樣預見老後
演出中段迎來史上最強限定女團，Ella陳嘉樺、林心如、楊謹華與張清芳同台嗨唱〈來個蹦蹦〉。四人更呼喚台下的好姊妹林熙蕾上台，組成「加起來超過200歲」的絕美組合。舞台大螢幕透過AI模擬四人80歲時的模樣，呼應長照主題。Ella更活力四射地帶領大家舉杯，「敬未來的自己，保持年輕的心！」
此外，金曲歌王許富凱與張清芳合唱〈小姐請你給我愛〉，方芳芳則展現「凍齡細腿」與李翊君、張清芳重現經典〈這些日子以來〉。鳳小岳則展現新生代紳士風度，帥到讓哈林開玩笑預約：「老了要找你幫我拍痰」。
壓軸組曲串聯40年情深 掌聲化作長輩尊嚴
演唱會尾聲，張清芳以「Timeless版」大組曲壓軸，接連演唱〈大雨的夜裡〉、〈燃燒一瞬間〉等經典作品。除了台上的歌聲，觀眾席也大有來頭，台大、榮總、北醫等各院院長皆親自到場支持。張清芳在92歲母親的見證下，完美完成了這場史無前例的公益壯舉。
張清芳強調：「只要聽到有人覺得看完演唱會得到溫暖，我就覺得比昨天又多做了一件好事。」演出結束後，觀眾意猶未盡地大喊安可，張清芳從主舞台緩緩升起，帶著現場觀眾唱跳了她的招牌台語歌曲〈無人熟識〉後，結束今晚演出。主辦單位表示，今晚所募得的款項，扣除成本後，將全數捐出，用作公益用。
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張清芳表示，長期照護量能已刻不容緩，希望透過演出把掌聲化成力量。此次卡司橫跨影視歌三界，陣容之華麗令人聯想起1985年的《明天會更好》。當年張清芳還是初出茅廬的新人，40年後的今日，她已貴為發起者，凝聚了不同世代的藝人共襄盛舉。
影后張艾嘉以她具溫度的嗓音引言，她和觀眾分享自己守護99歲老母親的心路歷程，呼籲大眾關注長者失去獨立能力後的尊嚴。張清芳表示：「雖然預算、排練不容易，但越困難的事情我們越要做到，這比辦個人演唱會還要感動。」
舞台上的老友互動驚喜連連。情歌天王巫啟賢感念妻子就是在埔里基督教醫院出生，當場將張清芳給的10萬元友情紅包退還，並加碼40萬，變成50萬元捐出。張清芳突然爆料，巫啟賢去年在美國已捐50萬，累計達百萬善款，讓巫啟賢驚呆自嘲：「我是失智了嗎？怎麼不記得！」
另一位重量級嘉賓庾澄慶（哈林）上台後，才發現兒子小哈利（庾恩利）竟然隱身幕後擔任工作人員。哈林幽默對張清芳喊話：「下次找我兒子，可不可以跟我說一下！」他更打趣稱鳳小岳等「鮮肉組」是天降甘霖，笑稱自己與張清芳是「臘肉組」，現場笑聲不斷。
演出中段迎來史上最強限定女團，Ella陳嘉樺、林心如、楊謹華與張清芳同台嗨唱〈來個蹦蹦〉。四人更呼喚台下的好姊妹林熙蕾上台，組成「加起來超過200歲」的絕美組合。舞台大螢幕透過AI模擬四人80歲時的模樣，呼應長照主題。Ella更活力四射地帶領大家舉杯，「敬未來的自己，保持年輕的心！」
此外，金曲歌王許富凱與張清芳合唱〈小姐請你給我愛〉，方芳芳則展現「凍齡細腿」與李翊君、張清芳重現經典〈這些日子以來〉。鳳小岳則展現新生代紳士風度，帥到讓哈林開玩笑預約：「老了要找你幫我拍痰」。
壓軸組曲串聯40年情深 掌聲化作長輩尊嚴
演唱會尾聲，張清芳以「Timeless版」大組曲壓軸，接連演唱〈大雨的夜裡〉、〈燃燒一瞬間〉等經典作品。除了台上的歌聲，觀眾席也大有來頭，台大、榮總、北醫等各院院長皆親自到場支持。張清芳在92歲母親的見證下，完美完成了這場史無前例的公益壯舉。
張清芳強調：「只要聽到有人覺得看完演唱會得到溫暖，我就覺得比昨天又多做了一件好事。」演出結束後，觀眾意猶未盡地大喊安可，張清芳從主舞台緩緩升起，帶著現場觀眾唱跳了她的招牌台語歌曲〈無人熟識〉後，結束今晚演出。主辦單位表示，今晚所募得的款項，扣除成本後，將全數捐出，用作公益用。