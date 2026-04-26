我是廣告 請繼續往下閱讀

▲須弘道新歌〈小點點〉由他親自完成詞曲與製作，靈感來自高三時與父親的一場公路旅行。（圖／粹譜藝人經紀提供）

親自包辦詞曲製作 UCLA學子將公路旅行化為旋律

凌晨開工體力超驚人！跑太快攝影師大喊：跟不上！

回到兒時夜釣地 與過去的自己感性對話

AcQUA源少年前成員須弘道迎來人生重要轉折點！他在20歲生（25）日當天正式推出個人首支流行搖滾話題單曲〈小點點〉，作為給自己的成年禮。從14歲在《原子少年》嶄露頭角到邁入20歲，須弘道表示，這首歌是關於成長與勇氣的紀錄，更特別感謝一路提攜他的恩師詹仁雄（詹哥）、種子音樂吳董，以及始終並肩前行的AcQUA源少年夥伴。目前就讀於美國 UCLA（加州大學洛杉磯分校）娛樂商業管理相關科系的須弘道，課業之餘仍不忘音樂夢。新歌〈小點點〉由他親自完成詞曲與製作，靈感來自高三時與父親的一場公路旅行，他將途中看見的雲朵、牛群等微小瞬間轉化為歌詞，傳達「留心日常細節，生活便能連成美麗線條」的活力。為了完成成年禮，須弘道特別從LA飛回台北進行錄音與拍攝。MV團隊上山下海，從基隆外木山一路拍到陽明山黑森林。平時就有跑步習慣、近期更在接受馬拉松訓練的他，在山區奔跑、攀爬完全不費力，甚至因為跑得太快，讓攝影師叫苦連天笑稱完全跟不上。MV中有一段重要橋段，須弘道在森林中發現錄音機並現場清唱〈小點點〉副歌。在沒有任何修飾的情況下，他以最直白的聲音唱出初心，驚人的是，這段高難度清唱僅錄製兩次就順利完成。回到基隆海邊拍攝時，須弘道感慨良多，因為那裡是他小時候跟著父親夜釣的地方，多年後再回到原點，彷彿與過去的自己對話。而在單曲封面中，他行走於細長鋼索之上，背後是無邊際的天空，具象化他此刻既須冒險、又須沉穩的心境。精通中、英、西三種語言的須弘道，也在作品中埋下伏筆，未來〈小點點〉不排除推出不同語言版本。他承諾即便在美求學，也會持續努力創作，「我會常飛回來，用作品回報粉絲的支持。」