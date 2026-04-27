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▲安海瑟薇曾經被看好會是「美國甜心」，卻有很長一段時間，被八卦媒體描繪成「假面甜心」。（圖／摘自IMDb）

▲安海瑟薇形象最差時，八卦刊物上常常有她各種耍大牌的故事。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、史丹利圖奇回歸《穿著Prada的惡魔2》，全球即將盛大上映。（圖／摘自IMDb）

出道以來就常扮甜美鄰家女孩的安海瑟薇，以《麻雀變公主》崛起時，一堆人看好她成為接班茱莉亞羅勃茲的「新美國甜心」，不料竟在榮獲奧斯卡最佳女配角殊榮後，突然變成「最討人厭女星」冠軍，三不五時被批評是「假面甜心」，她本來並不很關心網路的聲量，到最後自己也發現在大眾心目中形象那麼糟，又難過又莫名其妙，花了好幾年才終於走出低潮。她即將回歸《穿著PRADA的惡魔2》，各方對票房成績充滿期待。安海瑟薇在台灣觀眾心目中，向來是甜美感的文青女神代表，對她的喜愛長年不變，然而她卻在以《悲慘世界》抱回小金人後，形象瞬間跌谷底，八卦刊物裡一堆她如何耍大牌、大小眼的故事，稱她大頭病難醫，譬如她某回出席防癌慈善活動，竟然擺出擺高姿態，不僅要主辦單位遵守「不簽名、不合照、不准和她講話」3項原則，在現場還不斷翻白眼，甚至整場活動都只跟特定的幾個人說話，很明顯就是「假面甜心」。另外一個「早餐重做4次都不滿意」的故事，則是稱安海瑟薇拍攝日本產品的廣告，在飯店點了半熟水波蛋、英式鬆餅搭配酪梨當早餐，不料第一次餐點送上來，她覺得水波蛋太生，要求重做；第二次，她則嫌水波蛋雖然重做，可是旁邊鬆餅已經冷掉；第三次，又嫌棄鬆餅重新弄熱了，變成水波蛋冷掉了，又退回去重做；第四次，鬆餅跟酪梨都很完美，但讓她等太久，她現在的心情想改吃「炒蛋」，又把早餐退回去要廚房重做。除了這些難搞的故事，她還有一個流傳在非美國籍記者之間的八卦，說是她某回訪問中碰到一位英語發音不標準、義式口音極重的男記者在提問，竟然學起那位男記者的講話腔調，很不尊重人，被其他記者同業批評：「真的好刻薄！」就算大家都不是當事人，這故事卻流傳甚遠，更看得出安海瑟薇那時的公眾形象實在慘不忍睹，影響到電影公司也不太敢找她扮演重要角色。她曾經解釋過，《悲慘世界》裡不幸的女工芳婷，讓她演來很有感觸，因此到了奧斯卡頒獎的那一刻，她還是沒有完全從角色情境中抽離出來，接到自己得獎的消息，到了舞台上發現，應當要是很快樂的時刻，她卻穿著一身昂貴的禮服站在舞台上，成為被注意的焦點。當下她只能先假裝開心，不過所有不自然的反應都被觀眾看到，開始覺得她非常假，逐漸把「假面甜心」的標籤貼在她身上。在各方都對她有負面觀感時，電影公司大片不敢找上門，唯有克里斯多夫諾蘭就相信她有本事，不顧其他人反對，執意用她擔任《星際效應》主角之一，大大幫了她一把。後來她結婚、生子，為人妻母也變得更成熟，總算懂得放下，大方面對自己的處境，不介意扮演做作、虛偽的女性，還更賣力演得讓人恨不得賞巴掌，終於讓外界意識到，她已經不再是玉女偶像，而能演活更有層次的人物，逐漸重新又接納她。藉由演藝實力重獲肯定，安海瑟薇也拓出更寬廣的戲路，就不至於卡在「最討人厭女星冠軍」這種負面漩渦裡太久了。深受各界矚目的《穿著PRADA的惡魔2》，將於4月29日起全台上映。