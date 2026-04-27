氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（27）日天氣轉為晴朗穩定，清晨受輻射冷卻影響偏涼，新竹關西甚至出現12.9度低溫，白天則快速升溫，各地高溫普遍達30度以上。未來幾日天氣維持晴到多雲，周三下午起鋒面接近，中部以北將出現降雨並轉不穩定，周四降雨範圍擴大，北台灣再度轉涼。鋒面遠離後，周五、六天氣回穩轉晴、氣溫回升，但周日另一波鋒面將再度接近。
今晨最低溫「新竹關西12.9度」！白天回溫飆破30度
吳德榮指出，昨日各地最高溫約落在30至34度之間。根據觀測資料，今（27）日清晨台灣附近雲量偏少，雷達無降水回波，各地沒有降雨情形。清晨體感偏涼，截至4時52分，平地最低溫出現在新竹關西鎮的12.9度，其餘地區平地低溫大致落在14至18度之間。
依據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今天天氣穩定晴朗，白天高溫如夏，但早晚仍帶涼意，日夜溫差明顯。今日各地氣溫分布方面，北部約14至33度，中部18至33度，南部18至35度，東部16至32度。
周三起鋒面又報到！中部以北地區嚴防大雷雨
明（28）日南方水氣略為增加，各地維持晴時多雲型態，白天偏暖偏熱、早晚仍涼，午後在山區及東半部地區，偶有局部短暫降雨的機會。到了周三（29日）下午，鋒面逐漸接近，並伴隨局部陣雨或雷雨，中部以北天氣將出現明顯轉變。
周四（30日）鋒面正式影響台灣，中部以北地區及南部山區容易出現局部陣雨或雷雨，北台灣氣溫也會明顯下降，轉為偏涼。接著周五、周六（5月1日、2日）鋒面遠離後，天氣再度轉為晴朗炎熱，氣溫回升，僅山區午後仍有零星降雨機率。
不過到了周日（3日），另一道鋒面逐步接近，台灣大氣環境再度變得不穩定，午後出現局部陣雨的機率提高，整體仍偏暖熱。至於下周一至周三（4日至6日），各國數值模式對鋒面位置模擬仍有差異，可能在北部陸地或海面一帶徘徊，預報仍在調整中，後續變化仍需持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨日各地最高溫約落在30至34度之間。根據觀測資料，今（27）日清晨台灣附近雲量偏少，雷達無降水回波，各地沒有降雨情形。清晨體感偏涼，截至4時52分，平地最低溫出現在新竹關西鎮的12.9度，其餘地區平地低溫大致落在14至18度之間。
依據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今天天氣穩定晴朗，白天高溫如夏，但早晚仍帶涼意，日夜溫差明顯。今日各地氣溫分布方面，北部約14至33度，中部18至33度，南部18至35度，東部16至32度。
明（28）日南方水氣略為增加，各地維持晴時多雲型態，白天偏暖偏熱、早晚仍涼，午後在山區及東半部地區，偶有局部短暫降雨的機會。到了周三（29日）下午，鋒面逐漸接近，並伴隨局部陣雨或雷雨，中部以北天氣將出現明顯轉變。
周四（30日）鋒面正式影響台灣，中部以北地區及南部山區容易出現局部陣雨或雷雨，北台灣氣溫也會明顯下降，轉為偏涼。接著周五、周六（5月1日、2日）鋒面遠離後，天氣再度轉為晴朗炎熱，氣溫回升，僅山區午後仍有零星降雨機率。
不過到了周日（3日），另一道鋒面逐步接近，台灣大氣環境再度變得不穩定，午後出現局部陣雨的機率提高，整體仍偏暖熱。至於下周一至周三（4日至6日），各國數值模式對鋒面位置模擬仍有差異，可能在北部陸地或海面一帶徘徊，預報仍在調整中，後續變化仍需持續觀察。