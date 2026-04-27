普發1萬元現金領了嗎？全民都有的紅包領取期限只到4月30日，財政部提醒，一般民眾領取期限只到周四（4月30日）截止，國庫署指出，現在還有高達40萬人還沒領普發1萬元！等於有40億元還沒有被領取；其中選擇「登記入帳」銀行轉帳的人，有約3萬人因為銀行帳號登記錯誤、帳戶結清等，導致入帳失敗，卻還沒有改用其他方式領取，呼籲民眾趕快刷存摺、查看交易明細確認，如果發現普發1萬沒有入帳，要趕快在4月30日前領取，逾時1萬元紅包就消失了。
領取率高達98％ 仍有40萬人、40億元沒領
根據國庫署統計，截至3月底，全台已有2316萬人完成領取普發1萬，領取率高達98.29％，不過預估還有40萬人尚未領取，等於有40億元還沒人領，財政部強調，只要一過4月30日領取期限，就不開放領取，40億元會全數繳回國庫，絕對不會補發。
統計數據指出，有899萬人、約38.83％選擇「登記入帳」，是所有申請管道最多的；「ATM領現」共624萬人（26.94%）；「直接入帳」者則有458萬人（19.76%），透過郵局領現則有329萬人，其餘為偏鄉造冊發放。
3萬人登記入帳失敗 快查存摺、還有補救機會
國庫署提醒，「登記入帳」有約3萬人因銀行帳號輸入錯誤、帳戶結清或遭列警示帳戶等原因，導致「登記入帳」失敗，這3萬人也沒有更換其他方式領取，很可能還不知道自己沒領到普發1萬，提醒民眾刷存摺確認是否有成功領到1萬元，如果沒有領到，趕快在4月30日前領取！
可到全民普發現金1萬元官方網站（10000.gov.tw）查詢領取狀態，如果發現登記入帳失敗，或是尚未領取，可趕快在4月30日前，帶著提款卡和健保卡號，到貼有普發1萬貼紙的ATM領現，或帶著身分證、健保卡直接到郵局領現最快。提醒民眾趕緊確認是不是已經領到普發1萬元，別讓紅包被收回。
普發1萬截止時間
一般民眾（含3月31日前出生的新生兒）：截止時間為2026年4月30日，選擇ATM領現或郵局領現，都要在當天營業時間內完成。
4月1日到30日出生的新生兒：截止時間延長到2026年5月22日，讓爸媽有時間辦理出生登記及健保卡。
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根據國庫署統計，截至3月底，全台已有2316萬人完成領取普發1萬，領取率高達98.29％，不過預估還有40萬人尚未領取，等於有40億元還沒人領，財政部強調，只要一過4月30日領取期限，就不開放領取，40億元會全數繳回國庫，絕對不會補發。
統計數據指出，有899萬人、約38.83％選擇「登記入帳」，是所有申請管道最多的；「ATM領現」共624萬人（26.94%）；「直接入帳」者則有458萬人（19.76%），透過郵局領現則有329萬人，其餘為偏鄉造冊發放。
國庫署提醒，「登記入帳」有約3萬人因銀行帳號輸入錯誤、帳戶結清或遭列警示帳戶等原因，導致「登記入帳」失敗，這3萬人也沒有更換其他方式領取，很可能還不知道自己沒領到普發1萬，提醒民眾刷存摺確認是否有成功領到1萬元，如果沒有領到，趕快在4月30日前領取！
可到全民普發現金1萬元官方網站（10000.gov.tw）查詢領取狀態，如果發現登記入帳失敗，或是尚未領取，可趕快在4月30日前，帶著提款卡和健保卡號，到貼有普發1萬貼紙的ATM領現，或帶著身分證、健保卡直接到郵局領現最快。提醒民眾趕緊確認是不是已經領到普發1萬元，別讓紅包被收回。
一般民眾（含3月31日前出生的新生兒）：截止時間為2026年4月30日，選擇ATM領現或郵局領現，都要在當天營業時間內完成。
4月1日到30日出生的新生兒：截止時間延長到2026年5月22日，讓爸媽有時間辦理出生登記及健保卡。