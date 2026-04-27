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高鐵新制今（27）日上路！原先規定11名以上全票旅客搭乘可享「一般團體」95折優惠。但自3月30日起，預訂4月27日（含）後的團體票優惠，「一般團體」不再享有95折，以全額銷售，僅「指定車次團體」及「校外教學團體」可使用。台灣高鐵在團體票價計收標準中，「一般團體」同團全票旅客人數若為11人（含）以上時，全票旅客可享95折優惠。不過，自3月30日起，預訂4月27日（含）後的團體票優惠，「一般團體」不再享有95折。現行台灣高鐵以「一般團體」、「指定車次團體」及「校外教學團體」。在「指定車次團體」及「校外教學團體」部分則維持有95折優惠。離峰指定車次更可享6折至85折不等優惠。但高鐵表示，未來也將改採「尖離峰差別定價」，尖峰時段團體票全面以原價販售。至於敬老票、愛心票及兒童票等，仍維持5折；團體或優待票折扣僅擇一優惠，不得合併使用。