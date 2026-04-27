有房仲在PTT發文賣一間位於A7的預售屋，屋主在2022年6月以872萬元入手，現在開價888萬元，而且價格還可以再談。該物件位於28樓，權狀坪數約29.75坪，主建物12坪，含一個坡道平面車位，但房屋類型是「事務所」，就有其他人指出「事務所又不會增值」、「事務所晚上隔壁有機器噪音，找警察環保局他們不會理喔」。
A7次頂樓只要888萬 還可議價
有一位房仲在PTT home-sale板發文，表示要有一間位於A7的預售屋要出售，現任屋主是在2022年6月以872萬元購入，現在開價888萬元，還可以議價！並且表示願意賠售，房子類型是大樓事務所，格局是0房1廳1衛，房仲表示，屋主非常有誠意想要賣，「超好的屋主願意給年輕人一個機會買房成家」。
該物件位於29樓大樓中的28樓，算是次頂樓，建物權狀坪數包含車位是29.75坪，坡道平面車位約9.49坪，主建物約12.3瓶、附屬建物約1.09坪、共同使用約6.87坪，格局是0房1廳1衛，房仲強調，屋主開價888萬元，價格還可以談，願意賠售，「讓利給真的需要買房的年輕人機會，日行一善幫助資金有限的首購族，價格都可以談」，非常適合資金不夠的年輕人或小資族。
事務所非住宅、缺點多 購入前需留意
PO文一出，引發眾人討論，「供需問題，事務所能接受的比較少，A7太多事務所」、「事務所就是要投資用的，A7現況沒有任何支撐，投資穩賠」、「事務所又不會增值」、「被隔壁建案包夾，交屋後採光很慘」、「12坪，差點比車位還小」。
還有許多人點出事務所缺點，「事務所法規上就不是住所」、「夜間噪音找警察環保局來不受理」、「事務所要申請租補的話要先將房屋稅稅率改成住家用稅率，過了之後才可以申請租補，只是很麻煩，去年10月幫忙客戶申請，搞到今年4月才過」、「事務所晚上隔壁有機器噪音，找警察環保局他們不會理喔」。
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有一位房仲在PTT home-sale板發文，表示要有一間位於A7的預售屋要出售，現任屋主是在2022年6月以872萬元購入，現在開價888萬元，還可以議價！並且表示願意賠售，房子類型是大樓事務所，格局是0房1廳1衛，房仲表示，屋主非常有誠意想要賣，「超好的屋主願意給年輕人一個機會買房成家」。
該物件位於29樓大樓中的28樓，算是次頂樓，建物權狀坪數包含車位是29.75坪，坡道平面車位約9.49坪，主建物約12.3瓶、附屬建物約1.09坪、共同使用約6.87坪，格局是0房1廳1衛，房仲強調，屋主開價888萬元，價格還可以談，願意賠售，「讓利給真的需要買房的年輕人機會，日行一善幫助資金有限的首購族，價格都可以談」，非常適合資金不夠的年輕人或小資族。
PO文一出，引發眾人討論，「供需問題，事務所能接受的比較少，A7太多事務所」、「事務所就是要投資用的，A7現況沒有任何支撐，投資穩賠」、「事務所又不會增值」、「被隔壁建案包夾，交屋後採光很慘」、「12坪，差點比車位還小」。
還有許多人點出事務所缺點，「事務所法規上就不是住所」、「夜間噪音找警察環保局來不受理」、「事務所要申請租補的話要先將房屋稅稅率改成住家用稅率，過了之後才可以申請租補，只是很麻煩，去年10月幫忙客戶申請，搞到今年4月才過」、「事務所晚上隔壁有機器噪音，找警察環保局他們不會理喔」。