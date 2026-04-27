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▲Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演。（圖／新北文化局提供）

▲新北市長侯友宜與現場民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演。（圖／新北文化局提供）

▲晚間登場的煙火與無人機展演大秀「光有回聲」，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。（圖／新北文化局提供）

新北市美術館開館滿一周年，25日於戶外園區盛大舉辦周年活動，新北市長侯友宜與現場民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演。活動從下午4點市集熱鬧開場，晚間7點的演唱會則由歌手徐暐翔、白安接力開唱，以及Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，施放長達12分鐘的煙火與無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。新北市長侯友宜表示，新北市擁有豐厚多元的人文底蘊與活躍的藝文能量，新北市美術館的成立不僅是藝術展示場域，更是推動城市美學、深化藝術教育與促進文化共融的重要據點。市府以打造「全民美術館」為目標，讓藝術走入生活。隨著三鶯線即將通車，城市動線與文化生活將更加緊密串聯，藝術也將成為連結城市、生活與未來的重要力量。新北市文化局說明，新北市美術館開館周年活動，以戶外園區為核心，活動首日自下午4點「流聲市集」揭開序幕，集結超過30攤在地美食與文創品牌，搭配DJ演出炒熱現場氛圍，並串聯鶯歌農會通廊與鶯歌老街周邊市集。晚間7點登場的演唱會，邀請流行音樂歌手與交響樂團跨界共演，將戶外園區轉化為城市音樂舞台；歌手徐暐翔、白安帶來溫暖細膩的演出，Bii 畢書盡攜手新北市交響樂團，以流行旋律融合弦樂編制，演唱〈轉身之後〉，並接續帶來〈Come Back To Me〉、〈Love More〉等膾炙人口的代表作。晚間登場的煙火與無人機展演大秀「光有回聲」，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。超過2,500發的煙火，透過高、中、低空層次配置，以五色瀑布型與落葉型花色為主軸，呈現流動且富層次的視覺效果；無人機編排出美術館外觀、金牛角及三鶯線列車等動態圖像，透過光影交織，呈現具有情感深度與象徵意義的夜空藝術饗宴。新北市文化局補充，新北市美術館開館周年活動4月26日持續登場，邀請盜魂爵士樂團、Gummy B以及宇宙人接力演出，透過嘻哈、爵士與樂團跨界融合，延續週末音樂熱潮。此外，美術館4月25、26日兩天全館免門票，且延長開館至晚間9點（6樓特展開放至晚間6點），2樓以上展場採線上預約與現場取號雙軌分流，還有多項賣店商品折扣優惠。邀請民眾一同走入館內外，體驗藝術多元樣貌。活動期間建議民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘台鐵至鶯歌站，自文化路出口步行約6分鐘即可抵達，或搭乘公車至「新北市美術館站」下車。誠摯邀請民眾於周年期間走進新美館，欣賞演出、漫遊市集、觀賞煙火與無人機展演，感受藝術融入城市生活的魅力。