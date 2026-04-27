出國懂得入境隨俗，才能玩得愉快又尊重當地禮儀與禁忌。居住在南韓的知名部落客「不奇而遇Steve & Sia」，分享旅遊書沒說的「搭地鐵5大潛規則」引起共鳴，透露首爾地鐵票價便宜又方便，提醒博愛座、車門口、電扶梯處要注意的「小細節」外國人最容易忽略，不懂很尷尬，尤其「急行列車」注意事項，讓台灣網友驚呼從未意識到「長見識了」；許多人更認同，搭乘大眾交通工具的禮貌，不管放諸全球都一樣。
旅居南韓的知名部落客「不奇而遇Steve & Sia」，分享韓國地鐵真的很好搭，不僅路線多、班次密集，票價便宜又方便。但提醒，韓國地鐵很像韓國社會的縮影，「大部分的人都會盡量不打擾旁邊的人，有些規則沒有人明講；而是慢慢看懂、理解社會的生活文化。」貼心分享韓國旅遊書沒說的「搭地鐵前一定要知道的5個潛規則」。
1、請不要停在手扶梯出口或通道中間
不熟地鐵時總是一邊看手機、一邊確認方向。一不小心就站在手扶梯出口、樓梯口、驗票閘門前、通道正中間等，影響人流順暢。建議迷路時，「先往旁邊靠一點，站到不會擋路的位置」再確認路線與出口。
2、請不要擋在車門出入口
地鐵人真的很多，尤其尖峰時刻，大家都趕時間，最怕有人擋在車門口，影響上下車動線。建議如果車廂裡還有空間，上車後可以稍微往裡面走一點；如果迫不得已站在門邊，記得停靠站時也要記得禮讓。
3、請不要隨意坐博愛座與孕婦席
如果是孕婦、身體不舒服或行動不方便的人，當然可以坐博愛座與孕婦席；提醒如果看起來身強體壯卻坐著，可能會被行注目禮。建議「將座位保留給真正有需求的人」，即使空著，多數人也不會輕易使用。
4、尖峰時間背包改背身體前面
首爾地鐵尖峰時間，是人真的會多到連轉身都很困難。建議「背包盡量背在身體前面、或拿下來放在腳邊」，不是什麼硬性規定，但是大家其實滿在意的基本體貼。
5、確認一般列車或急行列車再上車
建議先確認是一般列車還是急行列車再上車，否則拖著行李、帶小孩、趕飛機時，搭到急行列車不像一般列車站站停，想要去的站被跳過，反而更麻煩。尤其提醒首爾地鐵1號線、4號線、9號線，及部分首都圈路線，都要注意。
引起不少網友共鳴，表示「感謝提醒」，認同「在電扶梯出口擋住或放慢腳步非常危險」，後面的人會整排撞上來。尤其「急行列車」注意事項，讓不少人驚呼「去這麼多次，從未意識到，長見識了」，提醒可從進站時的跑馬燈或車身標示來辨識。但許多人更認同，搭乘大眾交通工具的禮貌，不管放諸全球都一樣，共同遵守秩序才能和諧愉快。
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1、請不要停在手扶梯出口或通道中間
不熟地鐵時總是一邊看手機、一邊確認方向。一不小心就站在手扶梯出口、樓梯口、驗票閘門前、通道正中間等，影響人流順暢。建議迷路時，「先往旁邊靠一點，站到不會擋路的位置」再確認路線與出口。
2、請不要擋在車門出入口
地鐵人真的很多，尤其尖峰時刻，大家都趕時間，最怕有人擋在車門口，影響上下車動線。建議如果車廂裡還有空間，上車後可以稍微往裡面走一點；如果迫不得已站在門邊，記得停靠站時也要記得禮讓。
3、請不要隨意坐博愛座與孕婦席
如果是孕婦、身體不舒服或行動不方便的人，當然可以坐博愛座與孕婦席；提醒如果看起來身強體壯卻坐著，可能會被行注目禮。建議「將座位保留給真正有需求的人」，即使空著，多數人也不會輕易使用。
首爾地鐵尖峰時間，是人真的會多到連轉身都很困難。建議「背包盡量背在身體前面、或拿下來放在腳邊」，不是什麼硬性規定，但是大家其實滿在意的基本體貼。
5、確認一般列車或急行列車再上車
建議先確認是一般列車還是急行列車再上車，否則拖著行李、帶小孩、趕飛機時，搭到急行列車不像一般列車站站停，想要去的站被跳過，反而更麻煩。尤其提醒首爾地鐵1號線、4號線、9號線，及部分首都圈路線，都要注意。
引起不少網友共鳴，表示「感謝提醒」，認同「在電扶梯出口擋住或放慢腳步非常危險」，後面的人會整排撞上來。尤其「急行列車」注意事項，讓不少人驚呼「去這麼多次，從未意識到，長見識了」，提醒可從進站時的跑馬燈或車身標示來辨識。但許多人更認同，搭乘大眾交通工具的禮貌，不管放諸全球都一樣，共同遵守秩序才能和諧愉快。