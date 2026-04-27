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游盈隆今（27）日正式接任中選會主委，在媒體聯訪時被問及在野拋出鞭刑與安樂死公投，對此回應表示，公投有分兩種，一種是《憲法》所規定的修正案與領土變更案，如果是這種層次中選會只能照單全收。但如果是一般公共政策或法律制定，那中選會就必須發揮獨立機關的本色，依法律的授權進行必要的審查，強調法無明文規定立法院所通過的公投案中選會必須照單全收，但因是立院通過的公投案，所以中選會必須更加慎重。游盈隆表示，中選會未來處理立法院所提的公投案，態度一定是非常的慎重，事實上由立法院提出的公投案有兩種，一種是《憲法》所規定的修正案與領土變更案，如果是這種層次中選會只能照單全收，如果是一般的公共政策或法律的這種制定，那中選會就必須發揮獨立機關的本色，依法律的授權進行必要的這種審查。游盈隆提到，所以去年5月，中選會針對立法院所提出的兩個公投案，委員會做了非常深入、周延與廣泛的討論。游盈隆強調，到目前為止，法無明文規定立法院所通過的公投案中選會必須照單全收，但是因為是立法院通過的公投案，所以中選會必須更加的慎重，通過是原則，不通過是例外，未來中選會委員的決定才是最後的決定。