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對在野黨選將而言 盧秀燕是CP值最高母雞

盧秀燕想更上層樓 學者籲改掉「不溫不火」的發言方式

2026地方縣市首長改選將在今年底舉行，台中市長盧秀燕四月初就展開輔選行程，第一站到基隆合體市長謝國樑，而上週末則到新北、高雄幫市長參選人李四川、柯志恩站台拉抬聲勢，展現藍營「最強母雞」氣勢。而日前《震傳媒》的民調顯示，2028藍白合總統人選，盧秀燕雖然排名第二，輸給台北市長蔣萬安，但比較能獲得綠營選民支持。對此，學者認為，在爭取中間選民以及年輕選民的部分，盧秀燕走出一條有別於國民黨政治人物的道路。「盧秀燕的台中經驗，會是助選時的最佳助力。」東吳大學政治系兼任助理教授張元祥接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，盧秀燕的強主要來自於三個層面，第一，兩屆台中市長的經驗與光環，讓台中從南北的過渡成為台灣的焦點，第二，盧秀燕沒有參選的問題，可以全台趴趴走助選，累積聲量，第三，台灣呈現嚴重的朝野對立，中間選民是勝負的關鍵，盧秀燕最有能力爭取中間選民的支持。張元祥認為，雖然「震傳媒」的民調結果顯示，有25.0％的選民認為蔣萬安是「藍白合」最佳總統人選，微幅超過盧秀燕的19.7％。但是作為「最佳母雞」，蔣萬安自己也要參選年底的台北市長連任，以及照顧台北市議員選舉的選情，恐怕很難毫無顧忌的全台趴趴走助選，避免被攻擊為「靠勢」；而即將卸任台中市長的盧秀燕沒有這樣的問題，國民黨台中市長參選人江啟臣選情穩定，盧秀燕應該可以順利交棒，更具有極大的彈性，往北中南東甚至離島站台助選。「對在野黨選將而言，盧秀燕絕對是CP值最高的母雞。」張元祥指出，過去台灣地方政治的焦點主要集中在台北市與高雄市，而盧秀燕「媽媽市長」的形象，看得見地方建設，以及果斷的市政危機處理能力。因此若依據TVBS長期的民調數據來看，盧秀燕的施政滿意度從剛上任的33％，一路躍進至67％，關鍵在爭取中間選民以及年輕選民的部分，盧秀燕走出一條有別於國民黨政治人物的道路。「盧秀燕的台中經驗，會是助選時的最佳助力。」張元祥解析「震傳媒」此次的民調結果，發現台灣已經是一個「嚴重分化對立的社會」。民進黨的支持度34.1％，而藍白加起來則是30.3％；賴清德的滿意度45.3％，不滿意度43.8％；賴清德的信任度45.2％，不滿意度41.5％。「15％至20％的中間選民絕對是年底選舉勝負的關鍵，而盧秀燕女性且黨派性較低的優勢，絕對是爭取中間選民最大的優勢，」週末，高雄市長參選人柯志恩特別與盧秀燕合體舉辦「好媽媽連線」見面會，再次證明「盧秀燕是年底選將最安心的選擇。」盧秀燕若想要從「最強的母雞」更上一層樓，張元祥認為還有兩個地方必須強化。第一，「媽媽市長形象」讓盧秀燕在台中成功站穩腳步，更讓盧秀燕在中間選民這塊無往不利，但是邁向總統之路更需要領袖特質與魅力，媽媽市長如何轉型為德國前總理梅克爾「溫柔的堅韌」與「溫暖的信任」形象，是一個龐大的政治工程；其次，要成為「最強的母雞」，帶動現場的氣氛與群眾的熱情至關重要，盧秀燕過去不溫不火的助講方式，恐怕需要調整強化，「白開水雖然健康，但是在群體造勢場合很難激發群眾的激情。」本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。