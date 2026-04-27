我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩沈珈妤錄取政大EMA。（圖／樂天桃猿提供）

▲沈珈妤是樂天隊上的二次元少女，熱愛Cosplay。（圖／樂天桃猿提供）

職棒啦啦隊樂天女孩（Rakuten Girls）再添一名正妹學霸！成員沈珈妤今（27）日公開自己錄取國立政治大學傳播學院在職專班（EMA）的好消息，引發粉絲熱烈討論，大讚她是「樂天高材生」。巧合的是，沈珈妤在樂天女孩的背號為「88」，而此次放榜她正好以「正取第8名」的高分上榜，讓她驚呼：「8真的是我的幸運數字！」沈珈妤這次準備約一年時間，順利考上政大EMA，在粉絲間掀起不小話題。她談到錄取心情時表示，「算是離自己原本的目標更近一步」，也說這次報考，其實是想給自己一個重新投入學習的機會。至於名次剛好與背號呼應，沈珈妤也覺得很巧，笑說8號真的是她的幸運數字。談到準備過程，沈珈妤透露，自己從去年6月就開始邊工作邊念書，時間安排相當吃緊。她提到，離開校園一段時間後，最不習慣的是少了讀書氛圍，因此多半只能靠自己安排進度，也沒有特別對外提起，直到放榜當天家人才知道結果，沈珈妤坦言：「對我來說，比起說出口，更重要的是把事情完成！」另外，她也分享，過去在啦啦隊的經驗，反而在面試時派上用場。長期站在舞台第一線，讓她更習慣觀察觀眾反應，也能用不同角度去理解媒體與受眾的關係；再加上面對人群的經驗，讓她在面試過程中相對不緊張，整體表現也較為穩定。好消息曝光後，樂天舞蹈總監筱晴、隊友禹菡及韓籍隊友高佳彬也都大讚沈珈妤：「你太棒了！」對於接下來要同時兼顧應援與課業，沈珈妤表示，EMA多在週末上課，且學期與球季大致錯開，只要妥善安排仍在可控範圍，「這不只是多一個身份，而是為人生開啟更多可能。」沈珈妤也透露，媽媽私下提醒她，考上了也不能鬆懈，期待她好好完成課業，她也自我勉勵：「對我來說，真正完成這個夢想，是能夠順利畢業，並帶著成果離開學校的那一天。」外界也都很期待沈珈妤日後的表現。現年27歲的沈珈妤2023年加入樂天女孩，因熱愛動漫、Cosplay，因此在團內也被封為「二次元少女」、「狐狸擔當」，舊藝名為「凱伊」，2025年在算命師的建議下，才改以本名活動，目前IG有10萬粉絲追蹤，曾當過綜藝節目《同學來了》固定班底。