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▲▼王俐人（上圖）做瑜伽影片再度激凸入鏡，女網友問她為何不貼胸貼，王俐人做出回應。（圖／Lisa Wang 王俐人臉書）

王俐人近來從氣質女星轉走性感路線，不僅在粉專直播團購吹風機時穿清涼睡衣，並自在地「激凸」入鏡，甚至上成人影視平台SWAG大方上空，任由AV男優按摩身體各處，還因為沒有防護措施而疑似走光。近日王俐人再次分享沒穿內衣拉筋的影片，有女網友看不下去，問她為何不貼胸貼，王俐人不解地反問：「在家為什麼要貼呢？nipple（乳頭）是需要透氣的喔！」昨（26）日，王俐人結束第一天SWAG直播後，清晨分享一段37秒在瑜伽墊上作拉伸的影片，只見她一如以往沒有妝髮、全素顏，只穿一件桃紅色小背心和短睡褲，胸前重要兩點沒有貼上乳貼遮掩，一名女網友忍不住留言問：「為什麼不貼個胸貼呢...」王俐人看到該位網友後留言後，親自回覆：「在家為什麼要貼胸貼呢？nipple（乳頭）是需要透氣的喔！」相當作自己，而其他網友則力挺王俐人，「她沒貼胸貼是擋到你家wifi嗎...有那麼多時間管人家這個，不如去關心亂丟菸蒂，比較有幫助」、「為什麼我一開始都沒注意到，你們一開始都可以注意到啊？」今年49歲的王俐人這幾年力求活出自我，對於外界好奇她怎麼會突然走性感路線，王俐人解釋自己已經保守一輩子，現在只想做自己，也坦言到了這個年紀，不想再為了符合大眾期待而拘束自己，而是選擇以最舒服、真實的狀態生活。王俐人過去出借名字給好友當餐廳負責人，友人捲款跑路後，她被迫扛下500萬元債務，加上原有的負債，一度欠下千萬元，如今已經還款一半，外界傳聞她登上直播是為了還債，雖然她沒有正面回答，但也提醒大家別亂花錢，認為自己賺的錢要自己留住。