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▲專案小組於桃園市平鎮區一處偏遠山區鐵皮屋，當場查獲鍾姓男子及黃姓男子等2人。(圖/記者鄧力軍翻攝)

檢警調聯手出擊，成功破獲一處隱身桃園山區的毒品製造工廠。刑事警察局偵查第六大隊會同台灣桃園地方檢察署、法務部調查局航業調查處，以及新北市警局新莊、蘆洲分局組成專案小組，於114年9月26日發動查緝行動，當場逮捕2名嫌犯，並查扣大量毒品與製毒原料，有效阻止大批毒品流入市面。警方指出，早在114年3月間即接獲情資，有不法集團以鋼鐵製品名義，自中國大陸進口約160公斤疑似製毒用化學原料，研判恐用於製造第三級毒品「甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」），隨即報請檢方指揮偵辦並展開長期追查。專案小組循線蒐證，鎖定製毒據點位於桃園市平鎮區一處偏遠山區鐵皮屋，並於9月26日見時機成熟展開攻堅，當場查獲鍾姓男子（約40歲）及黃姓男子（約46歲）等2人。現場查扣第三級毒品「喵喵」成品3.02公斤、半成品高達121.35公斤，另有第四級毒品先驅原料76.66公斤，以及一批製毒設備與手機等證物。警方調查，鍾嫌因缺錢花用鋌而走險，選擇製毒牟取暴利，並為躲避查緝及掩蓋製毒過程中產生的刺鼻氣味，透過黃嫌提供偏遠山區鐵皮屋作為製毒據點，企圖隱匿行蹤。不過在檢警調跨機關合作與情資整合下，仍順利將2人緝捕到案，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並已偵結起訴。刑事警察局指出，「喵喵」為目前國內濫用最嚴重的卡西酮類毒品之一，常被混入毒品咖啡包販售。本案查扣的成品與半成品，估計可分裝約50萬包毒品咖啡包，數量驚人，一旦流入市面，將對社會造成重大危害。警方強調，未來將持續深化跨機關合作，強化查緝毒品犯罪能量，從源頭阻斷毒品供應鏈，全力守護社會安全，打造無毒的生活環境。