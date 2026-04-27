台股今（27）日一度衝破4萬點大關，護國神山台積電（2330）更是一度觸及2330元，終盤大盤收在39616點，台積電則收在2265元，不過台股高漲，似乎沒有帶動房市，住商機構彙整實價登錄資料，2026年第一季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區，僅嘉義園區周邊有明顯漲勢。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，過去「園區宅」吸引投資置產族群，在打房與限貸衝擊加劇，令以往漲多區域，有回跌現象。台灣房屋也指出，六都近兩年交易的平均賺賠金額，以台南縮水最多，今年Q1售屋平均獲利263萬，較去年同期少了106萬，等於少賺一輛進口房車價。
少了科技題材支撐 房價盤整幅度大
住商機構統計顯示，全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區，以及其所在與周邊行政區共13處，第一季平均成交單價相距去年同期，有9處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%第二，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，台南、高雄園區宅普遍熄火，主因是過去科技題材發展火熱，吸引過多投資風氣進場，衝高市場單價，但市場置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，讓價格出現盤整。
不過五大園區中，嘉義園區的太保市、朴子市出現明顯漲幅，太保市房價大幅飆漲26.4%，朴子市也成長3.7%。賴志昶分析，南部科學園區嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等，去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。賴志昶提醒，台股近期雖遭遇中東戰局不穩等黑天鵝，不過市場表現仍處強勢，但在銀行房貸限縮與政策抑制等影響之下，已經沒有過去「股房連動」效應，以往不少投資族群將半導體龍頭設廠視為「房市明燈」，但只是跟著半導體龍頭買房，忽略區域沒有其他機能支撐買盤，價格就容易出現波動。
台南獲利大縮水 為省稅？台北持有時間最長
台灣房屋也統計實價登錄資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北賣屋還有機會突破400萬獲利，但到了今年，第一季至今的交易平均獲利降到400萬以下。其中縮水最多的是台南市，第一季售屋平均獲利263萬，較去年的平均金額369萬，少了106萬，等於少賺一輛進口房車價。而六都獲利最高的行政區是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，台北市最佳獲利王為中正區549萬，該區平均持有期間長達8年。持有年限部分，台北市平均6年最長，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少5年以上。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，限貸令後交易明顯轉淡，購屋者追價意願低，有換屋規畫或有資金需求的屋主，也被迫向現實低頭，讓價幅度增加，獲利金額因此較去年縮水，應證空頭時期的售屋策略，確實得先跑先贏。台南因為近年買氣受產業議題帶動，投資置產型買盤比重大，限貸令帶來的資金壓力，讓許多急著下車的屋主就得讓利，甚至賠售的命運。獲利縮水也讓屋主在稅務上更得精打細算，多半屋主會儘量持有超過5年以上，才能符合房地合一的20%門檻；台北市房產總價高、增值金額大，自住屋主若持有超過6年，有400萬元免稅額空間，超過的金額以10%計稅，能大幅降低稅務成本。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都獲利最高的行政區，都有重大建設議題加持，像是平均獲利最高的台中市北屯區，近年除了重劃區開發議題，近期還有老人復健綜合醫院、漢神洲際購物廣場等大型BOT開發案完工營運，支撐區段房價表現。北屯6、7年前還有房價「1尾2初」的新案能買，現在連屋齡10年內的成屋均價也逼近4字頭，因此早年入手的屋主轉售獲利都很可觀。新北三峽與桃園市的桃園區，重劃區發展趨於成熟，捷運三鶯線與桃園捷運綠線北段都預估在今年通車，房價穩固；南部獲利高的善化及仁武，受惠科技園區的外溢效應，產業遠景帶動近年房價表現，且善化、仁武5、6年前新案價格以1字頭為主流，房價基期低，長期持有獲利空間也相對大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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住商機構統計顯示，全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區，以及其所在與周邊行政區共13處，第一季平均成交單價相距去年同期，有9處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%第二，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，台南、高雄園區宅普遍熄火，主因是過去科技題材發展火熱，吸引過多投資風氣進場，衝高市場單價，但市場置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，讓價格出現盤整。
不過五大園區中，嘉義園區的太保市、朴子市出現明顯漲幅，太保市房價大幅飆漲26.4%，朴子市也成長3.7%。賴志昶分析，南部科學園區嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等，去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。賴志昶提醒，台股近期雖遭遇中東戰局不穩等黑天鵝，不過市場表現仍處強勢，但在銀行房貸限縮與政策抑制等影響之下，已經沒有過去「股房連動」效應，以往不少投資族群將半導體龍頭設廠視為「房市明燈」，但只是跟著半導體龍頭買房，忽略區域沒有其他機能支撐買盤，價格就容易出現波動。
台灣房屋也統計實價登錄資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北賣屋還有機會突破400萬獲利，但到了今年，第一季至今的交易平均獲利降到400萬以下。其中縮水最多的是台南市，第一季售屋平均獲利263萬，較去年的平均金額369萬，少了106萬，等於少賺一輛進口房車價。而六都獲利最高的行政區是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，台北市最佳獲利王為中正區549萬，該區平均持有期間長達8年。持有年限部分，台北市平均6年最長，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少5年以上。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都獲利最高的行政區，都有重大建設議題加持，像是平均獲利最高的台中市北屯區，近年除了重劃區開發議題，近期還有老人復健綜合醫院、漢神洲際購物廣場等大型BOT開發案完工營運，支撐區段房價表現。北屯6、7年前還有房價「1尾2初」的新案能買，現在連屋齡10年內的成屋均價也逼近4字頭，因此早年入手的屋主轉售獲利都很可觀。新北三峽與桃園市的桃園區，重劃區發展趨於成熟，捷運三鶯線與桃園捷運綠線北段都預估在今年通車，房價穩固；南部獲利高的善化及仁武，受惠科技園區的外溢效應，產業遠景帶動近年房價表現，且善化、仁武5、6年前新案價格以1字頭為主流，房價基期低，長期持有獲利空間也相對大。
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