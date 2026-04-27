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台中市長盧秀燕去年反罷宣講疾呼中央普發現金，未料選後卻喊地方沒錢拒絕發錢遭網友砲轟雙標。對此民進黨台中市長參選人何欣純今（27）日強調，只要財政許可、議會通過，就支持台中普發現金，好的政策如果盧秀燕不想做、做不足的，「就讓何欣純來做！」何欣純表示，自己向所有台中市民承諾過，台中市府就像是一個大公司，所有市民就是股東，公司若賺錢，股東就分錢普發現金。中央政府已經不僅一次普發現金，總統賴清德、前總統蔡英文都曾普發現金，這是中央執政負責任的態度，「經濟成果、全民共享」。何欣純說，看到藍白在野一路阻擋總預算付委、干擾正常審查，同時又看到藍白執政的嘉義市、新竹市相繼普發現金，台中市議會多次通過提案、要求普發現金。盧秀燕卻置之不理，現在轉頭推「普發現金」，這樣的邏輯非常矛盾又無言。何欣純提及，國民黨在中央高喊普發現金，回到台中、面對盧秀燕卻是另一套標準，台中市議會也多次通過普發現金的提案，結果盧市府就是不執行，何以在中央講得這麼大聲，到了台中就跳過、裝作沒這回事？雙重標準，相信所有市民都無法理解、也不認同。最後何欣純重申，好的政策，如果盧秀燕不想做、做不足的，就讓何欣純來做，「經濟成果、全民共享！市長換欣、普發現金！」